《駐京專電》人大常委會明起召開，議程１８項沒見涉及香港

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》人大常委會２０ ２２日在北京開會，議

程共有１８項。將審議動物防疫法修訂草案、行政處罰法修訂草案、海警法草案；審議全國人大

監察和司法委員會關於提請審議法律援助法草案的議案、全國人大教育科學文化衛生委員會關於

提請審議修訂執業醫師法的議案、全國人大環境與資源保護委員會關於提請審議濕地保護法草案

的議案、全國人大社會建設委員會關於提請審議家庭教育法草案的議案；審議國務院關於提請審

議安全生產法修正草案的議案、關於提請審議教育法修正草案的議案；審議最高人民法院關於提

請審議關於設立北京金融法院的決定草案的議案。

委員長會議建議，常委會會議審議國務院關於提請審議批准《中華人民共和國和比利時王國

關於移管被判刑人的條約》的議案、關於提請審議批准《中華人民共和國與摩洛哥王國引渡條約

》的議案；審議全國人大憲法和法律委員會、教育科學文化衛生委員會、外事委員會分別提出的

關於十三屆全國人大三次會議主席團交付審議的代表提出的議案審議結果的報告；分別聽取全國

人大常委會辦公廳、國家衛生健康委員會關於十三屆全國人大三次會議代表建議、批評和意見辦

理情況的報告；審議全國人大常委會法制工作委員會關於２０２０年備案審查工作情況的報告；

審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告；審議有關任免案等。



＊譚耀宗：暫看不到香港議程＊



人大常委譚耀宗在出發前表示，人大網頁列出的議程有１８項，都是有關修訂內地法例，暫

時看不到有與香港相關的議程。譚耀宗表示，今次的會議是加開的，強調人大常委的立法任務很

重，有許多法例需要修改及制訂。

