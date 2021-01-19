【螞蟻整改】五隻螞蟻戰略基金改重倉騰訊，港股配置佔比超２０％

《經濟通通訊社１９日專訊》阿里巴巴（０９９８８）遭遇中國監管風暴，螞蟻集團上市前

夕折戟，而此前為投資螞蟻新股而生的五隻螞蟻戰略配售基金，在監管要求下讓投資者退款，並

作出了按淨值退出後轉為場內ＬＯＦ（上市型開放式基金）的安排。

華夏、匯添富、鵬華、中歐、易方達五家基金公司早前發行的螞蟻集團戰略配售基金「創新

未來１８個月封閉混合型基金」近日發布上市交易公告書。數據顯示，截至１月１４日，５隻基

金合計份額約４０５﹒３３億份，較此前募集時總份額減少了近２００億份，縮水超３０％。在

具體持倉方面，５隻基金的港股配置佔比均超２０％，尤其是騰訊控股（００７００），被５隻

基金共同重倉持有。

在具體持倉方面，中歐創新未來前十大重倉股中有騰訊、舜宇光學科技（０２３８２）、吉

利汽車（００１７５）、美團（０３６９０）等４隻港股，其中騰訊控股持倉佔比達到

８﹒５６％；而Ａ股方面重倉持有了海康威視（深：００２４１５）、中國平安

（滬：６０１３１８）、深信服（深：３００４５４）、京東方Ａ（深：０００７２５）等。

匯添富創新未來前十大重倉股包括騰訊控股、美團、香港交易所（００３８８）等，Ａ股方

面則重倉了立訊精密（深：００２４７５）、海康威視、招商銀行（滬：６０００３６）、中國

平安、藥明康德（６０３２５９）等個股。

易方達創新未來，前十大重倉股包括贛鋒鋰業（０１７７２）（深：００２４６０）和洛陽

鉬業（０３９９３）（滬：６０３９９３）兩隻個股，是Ａ股與港股品種均重倉持有。此外，美

團、華貿物流（滬：６０３１２８）、中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）、海康威

視、天齊鋰業（深：００２４６６）等個股也被重倉持有。

此外，截至１月１５日，在５隻創新未來基金中，中歐成立以來的表現最好，淨值增長率達

到１９﹒７１％，易方達、華夏和匯添富分別增長１４﹒７９％、１１﹒８７％和１１﹒１６％

；倉位最低的鵬華則為５﹒７８％。（ｌｃ）

