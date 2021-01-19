【新冠肺炎】美代表在世衛會議促公開病毒資料，中方籲停政治施壓

《經濟通通訊社１９日專訊》世界衛生組織領導的國際專家組正在中國武漢調查新型冠狀病

毒源頭。世衛執委會召開視像會議，討論應對新冠病毒疫情，美國代表在會上要求中國交出病毒

資料，源頭調查才會有結果。中國則呼籲停止政治施壓。

美國、歐盟及澳洲等多國關注上周抵達中國調查病毒源頭的世衛國際專家組有關工作的透明

度，強調調查病毒源頭非常重要。美國代表要求，中國公開所有從華南海鮮市場收集的動物、人

類和環境樣本研究數據，包括病毒基因排序和動物實驗結果，並讓調查團接觸醫護人員、病人與

實驗室人員。

中國代表回應指，中國以公開透明負責任態度即時發布疫情訊息，而病毒溯源應由科學家商

定具體工作，要相信科學家，停止科學之外的政治施壓。

執委會會議焦點集中在防疫、分配疫苗以及檢討處理疫情等議題，世界衛生大會去年通過成

立的獨立專家小組，在會上提交就新冠病毒進行的中期報告。

報告指，世衛在判斷及遏止疫情的能力受到嚴重限制，又指中國去年一月疫情爆發後未有採

取更有力的公共衞生措施，其他國家亦沒有立即針對疫情採取有效行動。（ａｃ）

