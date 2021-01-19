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19/01/2021 09:01

【新冠肺炎】全國昨新增１０６宗本地確診，吉林４３宗河北３５宗

　　《經濟通通訊社１９日專訊》內地新一波新冠肺炎疫情持續，全國確診數字再現過百宗，疫
情最嚴重的省份由河北轉至吉林。
　　國家衛健委最新公布，１月１８日，全國新增確診１１８宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本
土病例１０６宗，吉林佔４３宗，河北３５宗，黑龍江２７宗，北京亦錄１宗；其餘１２宗為輸
入個案，分別在上海４宗，浙江３例，廣東３例，山西、陝西各１宗。昨日全國無新增死亡個案
及疑似病例；新增治癒出院３２宗。
　　截至１月１８日，全國累計確診病例最新數字為８８４５４宗。累計死亡人數４６３５人；
現有確診病例１３８７宗，疑似病例２宗；累計治癒出院病例８２４３２宗。
　　境外輸入累計確診病例４５３０宗，累計治癒出院病例４２５６宗。現有確診病例２７４宗
，疑似病例２宗。
　　全國昨新增無症狀感染者９１人，其中８０宗為本地個案。當日６０名感染者轉為確診；解
除隔離８人。目前尚在醫學觀察８１１名無症狀感染者，其中５５２宗屬本地個案。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１０５７２宗。其中，香港再增至９６６４宗（８７８６
人出院，１６３人死）；澳門繼續維持４６宗，且全數患者均已出院；台灣８６２宗（７５６人
出院，７死）。（ａｃ）

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