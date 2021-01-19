【新冠肺炎】全國昨新增１０６宗本地確診，吉林４３宗河北３５宗

《經濟通通訊社１９日專訊》內地新一波新冠肺炎疫情持續，全國確診數字再現過百宗，疫

情最嚴重的省份由河北轉至吉林。

國家衛健委最新公布，１月１８日，全國新增確診１１８宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本

土病例１０６宗，吉林佔４３宗，河北３５宗，黑龍江２７宗，北京亦錄１宗；其餘１２宗為輸

入個案，分別在上海４宗，浙江３例，廣東３例，山西、陝西各１宗。昨日全國無新增死亡個案

及疑似病例；新增治癒出院３２宗。

截至１月１８日，全國累計確診病例最新數字為８８４５４宗。累計死亡人數４６３５人；

現有確診病例１３８７宗，疑似病例２宗；累計治癒出院病例８２４３２宗。

境外輸入累計確診病例４５３０宗，累計治癒出院病例４２５６宗。現有確診病例２７４宗

，疑似病例２宗。

全國昨新增無症狀感染者９１人，其中８０宗為本地個案。當日６０名感染者轉為確診；解

除隔離８人。目前尚在醫學觀察８１１名無症狀感染者，其中５５２宗屬本地個案。

累計收到港澳台地區通報確診病例１０５７２宗。其中，香港再增至９６６４宗（８７８６

人出院，１６３人死）；澳門繼續維持４６宗，且全數患者均已出院；台灣８６２宗（７５６人

出院，７死）。（ａｃ）

