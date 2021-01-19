  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/01/2021 09:33

【數字人幣】深圳次輪大規模測試結束，交易額逾１８００萬人幣

　　《經濟通通訊社１９日專訊》深圳第二輪數字人民幣大規模測試「福田有禮數字人民幣紅包
」活動結束，截至１月１７日２４時，９５６２８名中簽個人成功領取「福田有禮數字人民幣紅
包」，使用紅包交易１３９７９４筆，交易金額１８２２﹒６５萬元（人民幣．下同）。數據顯
示，部分中簽個人還對本人數字錢包進行充值，充值消費金額１５１﹒９７萬元。
　　截至目前，深圳福田區級預算單位已１００％開通對公數字人民幣錢包，福田區公職人員也
１００％開通個人數字人民幣錢包，此次活動獲工、農、中、建、交行、郵儲六家試點銀行全部
參與，並實現多業態消費場景全覆蓋。

＊專家：數字人幣重構支付體系，使用微信和支付寶或愈來愈少＊

　　此前有分析認為，微信支付、支付寶使用場景已很豐富，數字人民幣推出必要性不大。據《
中國證券報》引述招聯金融首席研究員董希淼指出，這種觀點沒有清晰認識到法定數字貨幣的本
質，數字人民幣試點工作不斷提速，表明數字人民幣正在逐步重構支付體系。「隨著數字人民幣
測試不斷擴圍、推進，也許使用數字人民幣的人愈來愈多，使用微信和支付寶的人愈來愈少。」
　　專家認為，數字人民幣可打破支付行業壁壘，在所支持的銀行和支付工具間實現流通，而支
付寶和微信之間無法進行轉帳。不過，人們認識到數字人民幣的優勢還需一段時間。（ｗｌ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話18/01/2021
北水續湧入　大型新股不絕　港交所水漲船高破頂直逼「大牛股」
中國故事18/01/2021
《神州經脈》上季GDP勝預期全年錄增長，滬綜指三千六得而復失
香港要聞18/01/2021
邱騰華：海洋公園山下園區將免費開放　部分設施外判營運
財經熱話18/01/2021
【科指跑贏】科指面世半年突破九千關　何啟俊:龍頭股首選美團
FOCUS18/01/2021
【FOCUS】GDP首破百萬億　「正」冠全球難掩軟肋
市場動向18/01/2021
香港建設提私有化提供套現良機 溢價高達 1.2 倍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞「公平點」$50禮券

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

【etnet 健康】賞 Pacific Coffee健康杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>