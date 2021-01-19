【數字人幣】深圳次輪大規模測試結束，交易額逾１８００萬人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》深圳第二輪數字人民幣大規模測試「福田有禮數字人民幣紅包

」活動結束，截至１月１７日２４時，９５６２８名中簽個人成功領取「福田有禮數字人民幣紅

包」，使用紅包交易１３９７９４筆，交易金額１８２２﹒６５萬元（人民幣．下同）。數據顯

示，部分中簽個人還對本人數字錢包進行充值，充值消費金額１５１﹒９７萬元。

截至目前，深圳福田區級預算單位已１００％開通對公數字人民幣錢包，福田區公職人員也

１００％開通個人數字人民幣錢包，此次活動獲工、農、中、建、交行、郵儲六家試點銀行全部

參與，並實現多業態消費場景全覆蓋。



＊專家：數字人幣重構支付體系，使用微信和支付寶或愈來愈少＊



此前有分析認為，微信支付、支付寶使用場景已很豐富，數字人民幣推出必要性不大。據《

中國證券報》引述招聯金融首席研究員董希淼指出，這種觀點沒有清晰認識到法定數字貨幣的本

質，數字人民幣試點工作不斷提速，表明數字人民幣正在逐步重構支付體系。「隨著數字人民幣

測試不斷擴圍、推進，也許使用數字人民幣的人愈來愈多，使用微信和支付寶的人愈來愈少。」

專家認為，數字人民幣可打破支付行業壁壘，在所支持的銀行和支付工具間實現流通，而支

付寶和微信之間無法進行轉帳。不過，人們認識到數字人民幣的優勢還需一段時間。（ｗｌ）

