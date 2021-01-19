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即市新聞

19/01/2021 16:51

【聚焦人幣】美國新政府交接在即，人幣即期收升５８點子止三連跌

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３１點報
６﹒４８９９後，全日在６﹒４７８８至６﹒４９４９之間波動，最終收報６﹒４８７２升５８
點，終止三連跌。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升２５點子，報６﹒４９２１。
　　交易員稱，美國新政府交接在即，美元指數持穩在一個月高位附近，人民幣小幅高開後維持
窄幅區間整理，短期匯價料跟隨美元波動，但人民幣中期走勢仍看好；密切關注美財長提名人葉
倫的匯率政策立場。預料臨近春節假期預計中國央行會繼續適時加大投放，穩定市場預期。
　　瑞銀首席中國經濟學家汪濤最新點評預計，中美關係企穩、境外證券投資持續流入等因素將
推動人民幣在弱美元背景下進一步升值，２０２１年底人民幣對美元匯率在６﹒４左右，但如果
美元大幅走弱，年中人民幣對美元也可能逼近６﹒２，並可能根據美元對主要貨幣匯率變動和新
冠疫情發展情況寬幅波動。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４８８３，較上個交易日跌３８點子，連
續第二日走貶，續創１月４日以來逾兩周新低。（ｊｔ）

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