【債務風險】永煤控股發致歉信：多渠道籌措資金，及時兌付展期債

《經濟通通訊社１９日專訊》中國銀行間市場交易商協會公布對永煤控股的自律處分後，該

公司今日發布致歉聲明稱，對給市場、廣大投資者及相關機構造成的不利影響致以誠摯的歉意。

公司及相關當事人嚴格執行交易商協會的處分決定，逐一對照，深刻反省並立行立改。

一是立即停止向控股股東資金管理中心歸集資金；二是與控股股東達成一致意見，逐步解決

資金佔用問題；三是積板主動與投資者保持溝通協調，並通過控股股東爭取有關部門的支持，全

力以赴，做好存量債券的處置工作，落實投資者訴求，持續、及時、準確披露相關事項處置進展

情況，切實維護投資者的合法權益；四是努力確保安全生產並多渠道積極籌措資金，及時兌付展

期債券本息；五是根據《銀行間債券市場非金融企業務融資工具信息披露規則》等制度，進一步

加強信息披露管理，提高信息披露的及時性、完整性和準確性。

根據交易商協會１月１４日的公告，決定暫停永煤控股債務融資工具相關業務１年，責令其

針對本次事件中暴露出的問題進行全面深入的整改；責令其在銀行間債券市場信息披露平台進行

公開致歉；對公司現任、時任董事長強岱民、侯世寧予以嚴重警告，認定債務融資工具市場不適

當人選１年；對公司現任、時任主管會計工作負責人任樹明、成雪梅予以警告，認定債務融資工

具市場不適當人選６個月；對公司財務部門負責人邢志丹予以警告。（ｗｌ）

