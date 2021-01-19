【新冠疫苗】菲律賓批准科興生物開展疫苗臨床試驗

《經濟通通訊社１９日專訊》菲律賓食品藥物管理局宣布，已允許科興生物在該國開展新型

冠狀病毒疫苗臨床試驗，目前仍在等待科興生物提交臨床三期試驗的相關文件，之後再處理疫苗

在菲律賓的緊急使用授權申請。菲律賓此前向科興生物採購２５００萬劑疫苗，預計首批疫苗最

早將於下月到貨。（ｅｙ）

