【大國博弈】美國評估中國無人機風險，中方堅決反對濫用國安概念

《經濟通通訊社１９日專訊》還有三天便將卸任的美國總統特朗普周一（１８日）簽署行政
命令，指示聯邦機構將中國製無人機剔除出華府機隊優先選項，並需要評估相關安全風險。在北
京，中國外交部發言人華春瑩今日回應稱，堅決反對美國濫用國家安全概念打壓中國企業。
美國商務部上月已把大疆創新等數十間中國企業列入貿易黑名單，而大疆創新目前是全球最
大的無人機生產商。（ｗｌ）
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