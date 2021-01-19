【ＦＯＣＵＳ】耶倫倡「ａｃｔ　ｂｉｇ」，加息先鋒轉奏放水凱歌

【ＦＯＣＵＳ】面對履新下一任財長前的最後「面試」，聯儲前主席、７４歲的耶倫高舉「

ａｃｔ ｂｉｇ」大旗，誓要為拜登１﹒９萬億美元的「拯救美國」計畫爭取國會支持。當年的

加息先鋒、曾自稱並非「現代貨幣理論」粉絲的她，隨時位置決定腦袋，轉奏大放水凱歌，港股

周二（１９日）似先升為敬。



＊趁利率處歷史低位採進一步行動＊



獲拜登提名財政部長的聯儲前主席耶倫，周二（１９日）稍後將出席參議院金融委員會聽證

會，以期獲得提名確認。２０１４年，她的美聯儲主席提名，亦是經由參議院以５６票對

２６票通過。

在事先準備的講稿中，耶倫除了展現幽默，稱自己的丈夫和兒子皆是「自以為是的『經濟學

家』」，因此已習慣在家中辯論經濟議題，歡迎議員發問挑戰；更極力推銷新政府的１﹒９萬億

美元紓困方案，強調儘管深知美國的債務負擔，但在利率處於歷史低位的當下，「我們最明智的

選擇就是做大事（ｔｈｅ ｓｍａｒｔｅｓｔ ｔｈｉｎｇ ｗｅ ｃａｎ ｄｏ

ｉｓ ａｃｔ ｂｉｇ）」，而此舉收益將遠超成本。

她續指，如果不採取進一步行動，美國有可能面臨更長、更痛苦的經濟衰退，長期損害未來

經濟。她並提及，經濟存在根深蒂固的不平等，富者恆富，拜登政府的長遠目標將為更多人創造

更多繁榮，確保美國工人贏得日益激烈的全球經濟競爭。



＊關注貧富懸殊，或開ＵＢＩ綠燈＊



耶倫對Ｋ型經濟下貧富懸殊現象大表關注，被摩根士丹利認為是向「全民基本收入

（ＵＢＩ）」等計劃開綠燈；而「Ａｃｔ ｂｉｇ」的表述，勢意味更多「ｅａｓｙ

ｍｏｎｅｙ」陸續有來。２０１９年底曾自稱「ｎｏｔ ａ ｆａｎ ｏｆ ＭＭＴ」的她，或

最終難逃位置決定腦袋。

現時市場的焦點是，財政部與聯儲攜手變本加厲撒幣的同時，耶倫會否逆轉在「弱美元」立

場上走得太遠的前任努欽的做法，擔起重振美元的重任，以避免美元信用崩潰令拜登的擴張性政

策難以為繼。巧合的是，財政部剛進行的３８０億美元１０年期國債及２４０億美元３０年期國

債拍賣，反應熱烈超過預期，因押注藍浪令加息更早到來。

２０１５年１２月啟動金融海嘯後７年內首次加息，執掌聯儲任內累計加息５次的耶倫，即

將登上財長之位轉奏大放水凱歌。惟兜兜轉轉間，又會否冥冥中令加息提早而至？

