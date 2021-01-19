《政經脈搏－許照中》特朗普擾亂金融秩序，關注拜登能否扭轉困局

《政經脈搏》２０２０年新冠病毒肆虐全球，經濟民生全面受到影響，可是金融市場在這風

浪之中卻是毫不受到動搖，美股三大指數全年有逾百次曾經破頂，到年底收盤杜瓊斯指數上升了

６％，納斯達克指數更是漲了４４％，反映科技板塊在全球逆境，生活與健康均受影響之下，更

受到市場投資者重視，港股恆指全年雖然下跌了３﹒４％，但在面對本港特殊的經濟政治氣氛都

極端惡劣的情勢之下，表現還是令人感到意外，況且全年日均成交額均逾千億，其實是２０１５

年之後歷來罕見。因此，２０２０年對從事金融股市的人士而言，其實是一個意外良好的年度。



＊拜登上場能否扭轉困局值得注意＊



惟其如此，這良好的態勢在新的一年能否持續，倒是令人十分關注，整整困擾了全球民生與

經濟一年的ＣＯＶＯＤ－１９新冠病毒看來在２０２１年仍將暫難受到全面控制，相信影響仍會

持續，此外，２０２１年開始，令全球觸目的美式民主選舉惹來的總統更替給美國帶來的爭議與

禍端，加上新任總統拜登就算順利接任，其施政的作風和決策能否扭轉其前任總統特朗普給全球

政治，經濟與民生等合作生態帶來的困擾和破壞，回歸正常發展，也是值得注意和具有決定性。



儘管全球經濟民生在２０２１年於上述諸般不利因素籠罩之下，整體表現會是如何依然十分

不明朗，但是在金融市場，特朗普任內尤其是在過一年多以來跡近胡作非為的多項不尋常舉措，

其實也讓全球主要金融股市承受了很大的困擾與衝擊。



就以美國本身作為全球金融股市的領頭羊，其市場多年以來在國際投資者之間建立下了的信

譽與及投資信心，也由於特朗普政府的肆意以國安為由，捍擾市場自由運作原則而陸續遭受到破

壞，紐約交易所周前就三家在該交易所掛牌，最近受到美方列入制裁名單的中國電訊有關股份先

是宣布不會跟隨行政指令進行除牌，不旋踵一天之後便又宣布會跟隨指令進行除牌的混亂舉措，

便是其中的表表者。其次，為香港特區政府管理追蹤恆生指數表現的「盈富基金」

（０２８００）的美資道富環球投資管理亞洲去周初突然宣布停止買入受美方列入制裁名單的恆

指成分股，但在輿論一片嘩然之下，不到兩天便又以它對有關禁令理解有誤為由，宣布會繼續買

賣有關股份，這上述兩家都享盛譽的美資金融機構如此輕率，朝令夕改，令投資者無所適從的亳

不負責任的行為，已對他們本身的公信力構成嚴重損害。



＊特朗普任內胡作妄為擾亂全球政治及金融秩序＊



特朗普任內的胡作妄為，害了人也害了自己，紐交所的朝令夕改，失信於投資者，是由於他

肆意對中資企業作出無理制裁，令紐交所無所適從所致，道富環球基金管理人為香港特區政府管

理追縱恆指表現的「盈富基金」，卻不自知道自己身處何處，受特朗普對中資企業的胡亂制裁致

失去了方寸，淪為市場笑柄，而更大的受害者，會是三十年來依靠中國企業走向國際，在港，美

兩地上市掛牌因此賺了不少桶金的美資金融投行，一旦中概股如特朗普政府所願由美股巿場退市

，回歸內地或本港上市，他們將尤如失去了一隻會為他們長期生金蛋的雞，損失會是無可估量，

特朗普任內的胡作非為擾亂了全球政治，貿易，經濟與金融股市的秩序，損害了美國金融股市在

全球投資者之間建立下的聲譽與信心，甚至可能失去了領導性的地位，這樣的結果，特朗普於美

國人而言，肯定是個「千古罪人」無疑。《六福金融主席兼行政總裁 許照中》

（本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構之立場）



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

