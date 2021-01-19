【香港政情】譚耀宗：人大常委會暫時未有香港議程

《經濟通通訊社１９日專訊》全國人大常委譚耀宗今早出發到北京，出席明日起的全國人大
常委會議。他表示，目前議程均屬內地民生相關的法律修訂工作，暫時看不到與香港相關的事項
。
他指，過往１月份一般都不會召開人大常委會，但近年人大常委立法任務很重。
譚耀宗又說，人大已發出公告指，全國人大第４次會議將於３月５日在北京召開，相信今年
兩會可以如期舉行。（ｃｌ）
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