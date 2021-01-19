【企業盈喜】中國船舶租賃（３８７７）料去年盈利按年增２６％

《經濟通通訊社１９日專訊》中國船舶租賃（０３８７７）發盈喜。集團預期截至去年１２

月底止年度的公司權益持有人應佔溢利按年增加約２６％。

集團溢利增加主要歸因於集團應佔其合營公司溢利增加，以及截至去年１２月底止年度的融

資成本減少。（ｓｌ）

