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19/01/2021 17:38

【企業盈喜】保寶龍科技料去年純利按年大幅增長不少於四成

　　《經濟通通訊社１９日專訊》保寶龍科技（０１８６１）發盈喜，集團預期截至去年１２月
底止年度純利約３７４０萬元，大幅增長不少於４０％。
　　董事會認為，有關純利預期增長主要歸因於集團持續致力強化營運管理及改善營運成本控制
，藉以減輕新冠肺炎大流行對營運業務的負面影響、集團開發一系列新消毒產品，以應付新冠肺
炎大流行下的需求，及上市產生的專業費用減少。（ｓｌ）

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