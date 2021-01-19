【新冠肺炎】東區醫院８０歲女患者病逝，累計１６４人染疫亡

《經濟通通訊社１９日專訊》東區尤德夫人那打素醫院發言人公布，一名８０歲有長期病患

及被列為密切接觸者的女病人（個案編號：６２５５）於去年１１月２９日因咳嗽、發燒及確診

病毒，被送入東區醫院隔離病房。病人情況持續惡化，於１２月１日轉入深切治療部留醫，延至

昨晚９時１０分離世。疫情至今，本港累計有１６４名確診者死亡。（ｃｌ）

