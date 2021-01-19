【新冠肺炎】警方尋回深水埗溫暖護老院失蹤院友，送往亞博檢疫

《經濟通通訊社１９日專訊》早前失蹤的深水埗溫暖護老院７５歲男院友林錦江，今早在青

山道一間餐廳被尋回，他沒有受傷，已被送往亞博社區治療設施檢疫。

衞生防護中心日前公布，溫暖護老院一名院友確診新型肺炎，６５名同層的院友及１５名院

舍員工要隔離檢疫。職員發現，事主上周六下午離開院舍後失蹤，於是報案。（ｃｌ）

