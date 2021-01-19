【新冠肺炎】食衞局：禁晚市堂食、２人限聚令等措施延長７天

《經濟通通訊社１９日專訊》食物及衛生局副局長徐德義今日在疫情記者會上表示，維持現

行社交距離措施一星期至下周三（１月２７日），包括２人限聚令、禁晚市堂食、口罩令、表列

及餐飲處所等措施。

徐德義指，近日疫情反彈，由１月５日至１１日，錄得２６６宗確診個案，當中，本地個案

２４３宗，３２％源頭不明。而１月１２日至１８日則錄得３８１宗，本地相關個案３６５宗，

源頭不明佔３３％。（ｈｙ）

