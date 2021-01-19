【企業盈喜】弘陽服務（０１９７１）年度經調整溢利升最少６０％

《經濟通通訊社１９日專訊》弘陽服務（０１９７１）公布，按一項非國際財務報告準則計

量標準及按剔除一次性上市開支的影響計算，預期截至去年１２月３１日止年度經調整溢利較

２０１９年度增長不少於６０％。

該集團指，經調整溢利大幅增長主因在管建築面積增加，以及非業主增值服務及社區增值服

務收入增加。

該集團將於３月底前公布業績。（ｗｈ）

