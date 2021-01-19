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19/01/2021 07:56

【企業盈警】建中建設（００５８９）料全年純利顯著減少

　　《經濟通通訊社１９日專訊》建中建設（００５８９）公布，預期截至去年１１月３０日止
１１個月綜合收益及除稅後溢利較２０１９年同期分別下跌約２１％及７７％，於有關期間未經
審核除稅後溢利約３４５０萬元人民幣，故預期截至去年１２月３１日止年度收益及除稅後溢利
將較２０１９年度顯著減少。
　　該集團指，有關預期下跌主因長期持續的ＣＯＶＩＤ－１９疫情對內地經濟包括建築行業的
現金流帶來不利影響，導致若干房地產開發商、項目所有人及客戶遭遇現金流緊張，故推遲、延
緩或終止若干建設項目。此外，該集團於投標新建設項目時更為審慎，導致於有關期間收益及毛
利下降，以及疫情嚴重影響客戶工程進度及現金流。為保留更多現金，房地產開發商及項目所有
人推遲向該集團客戶付款，從而延遲向其付款，包括對已完工項目及工程之付款。
　　該集團指，從客戶收款拖延導致其錄得更長貿易應收款項及合約資產帳齡，正跟客戶跟進還
款以及對部分客戶採取法律行動以保障權益。儘管該集團認為相當部分貿易應收款項及合約資產
可以回收，惟已就貿易應收款項及合約資產預期信貸虧損作額外撥備。
　　該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）

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