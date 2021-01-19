【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２２５億人幣創新高，買騰訊港交所沽廣汽

《經濟通通訊社１９日專訊》恆指低開１１９點後曾跌１８３點，見２８３９０點全日低。

內地公布去年第四季ＧＤＰ增長６﹒５％，較市場預期為好。大市由跌轉升。大市午後愈升愈有

，恆指尾段最多升２９０點高見２８８６４，續創去年１月２０日以來高位。恆指最終收報

２８８６２，升２８８點或１﹒０１％，為去年１月１７日以來收市新高，連升三日。

按額度計算，北水全日淨流入創出歷來新高達２２５﹒３億元人民幣，增加６０﹒４％。北

水淨買入最多的個股依次是騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）、小米集團

（０１８１０）；淨賣出最多的依次是廣汽集團（０２２３８）、華潤啤酒（００２９１）。

主板成交２２４３﹒９７億元減少１１﹒６％。其中港股通成交７６０﹒７億元，佔總成交

３３﹒９％。



＊北水續掃騰訊，淨買入逾５４億元＊



騰訊控股高見６６７﹒５元再創新高，收市升１﹒８６％報６５７元，北水淨買入５４﹒２

億元。

港交所升５﹒１５％報４８２元，北水淨買入２７﹒３億元。

小米集團升２﹒０５％報２９﹒９元，北水淨買入２３﹒１億元。

廣汽集團跌８﹒１％報８﹒６２元，北水淨賣出０﹒８億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ５４﹒２１

香港交易所 （００３８８） ２７﹒３２

小米集團 （０１８１０） ２３﹒０５

中國移動 （００９４１） １７﹒１４

美團 （０３６９０） １３﹒７２



淨沽出最多港股：

廣汽集團 （０２２３８） －０﹒７６

華潤啤酒 （００２９１） －０﹒２４

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（ｃａ）

