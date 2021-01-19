《日入而息》年宵花市重開攤檔減半，港股成交逾三千億歷來最多

《今天重點》﹡林鄭稱公務員宣誓效忠理所當然，未見士氣受影響；行政長官以選舉產生較

佳，中央有誠意推動選舉；林鄭預期更多人失業，但目前無意延長保就業計

劃

﹡陳肇始指恢復１５個年宵花市，攤檔數目將減半

﹡食衞局表示禁晚市堂食、２人限聚令等措施延長７天；本港今日新增５６宗

確診個案，２３宗源頭不明；油麻地佐敦檢測小區再劃核心區，強檢範圍擴

至深水埗

﹡本港最新失業率升至６﹒６％遜預期，並創１６年新高

﹡金管局：市民下周二起可換新鈔，鼓勵以電子支付派利是；匯豐下周二起提

供新鈔兌換，鼓勵用ＰａｙＭｅ或轉數快派電子利是；中銀香港下周二起提

供「Ｐｈｏｎｅ 利是」及新鈔兌換服務



《即日市況》﹡港股飆７７９點收２９６４２，成交逾三千億歷來最多



《深滬股市》﹡午後轉差券商升幅收窄，滬指收跌０﹒８％創板挫２％



《美元匯價》﹡美元反彈至技術性阻力位；歐元最新報１﹒２１２７╱２９，日圓最新報

１０３﹒９９╱１０４



《公司資訊》﹡阿里巴巴（０９９８８）天貓國際舉辦全球性線上招商會，為期３日

﹡上市委員會決定取消華普智通（０８１６５）上市地位

﹡中電（００００２）向８０萬合資格

﹡友邦自願醫保銷售，去年第三季錄按季增長

﹡屈臣氏夥拍Ｇｒａｂ拓展東南亞地區Ｏ＋Ｏ保健美容購物模式

﹡東瀛遊（０６８８２）遣散導遊約１２０人，涉款２０００萬元

﹡南方東英富時中國Ａ５０指數（０７２４８）槓桿及反向產品明日上市

﹡富達國際表示盈富基金（０２８００）需否更換管理人由監督委員會審視

﹡ＨＫＴＶｍａｌｌ推出４０個智能櫃自取點，購物滿二百元可使用

﹡中國玻璃（０３３００）附屬與君信融資租賃訂立融資租賃安排

﹡普匯中金（００９９７）附屬訂立擔保協議及顧問服務協議

﹡利民實業（００２２９）料去年溢利將大幅增加約５０％

﹡美聯布少明稱失業率創新高對樓市構成影響有限

﹡信德集團（００２４２）向聯營公司信德中旅提供擔保，涉約２億元

﹡漢港控股（０１６６３）主席汪林冰增持９２萬股，涉資約１４萬元

﹡信佳國際（００９１２）夥城大電機工程系建立聯合實驗室，推動創科發展

﹡亨達集團主席徐聯安３月榮休，將繼續擔任金融及教育公職

﹡兗煤澳大利亞（０３６６８）上季原煤產量按季減少３％至１７３０萬噸

﹡萬隆控股（０００３０）料大麻葉提取物產品將於今年第一季度推出市場



《國企紅籌》﹡中國電信（００７２８）執董兼執行副總裁陳忠岳辭任

﹡東方電氣（０１０７２）常務副總裁張志英退休離任



《神州民企》﹡騰訊（００７００）企業微信的企業與組織數超５５０萬，今年將拓新合作

模式；微信表示２０２０年小程序全年交易額按年增長逾倍；ＱＱ偷窺用戶

瀏覽器記錄？騰訊道歉：只為辨別惡意登錄；騰訊與吉利簽署協議，共同開

發智能無人駕駛汽車系統



《中國要聞》﹡深圳前海兩新盤將開售，搶樓熱潮會否重現引發關注

﹡「抖音支付」於抖音Ａｐｐ內上線，暫行免費政策

﹡胡潤職業經理人榜：海天味業程雪居首、劉熾平第二

﹡發改委表示今年宏觀政策不會急轉彎，拓民間投資渠道；全年投資增長

２﹒９％，有效對沖疫情影響；完成改革後國企淨資產收益率均升三成以上

；鼓勵限購城市增車牌投放，促家電更新消費；將修訂２０２１年版市場准

入負面清單

﹡汪洋稱台海形勢仍嚴峻複雜，堅決遏制外部勢力干涉

﹡央企去年固投增１﹒９％，電力增２７％通信增１０％

﹡央企資產負債率降至６４﹒５％，達標低於６４﹒７％

﹡國資委表示去年央企研發經費投入同比增逾１１％；央企去年降低全社會運

行成本約１９６５億元；央企去年營收降２﹒２％，淨利潤增２﹒１％；央

企信用評級情況良好，債券規模總體合理；央企集團層面沒引入其他資本混

合所有制計劃；國企公司制改革完成，央企人員編制減２０％

﹡進口車厘子降價引上海市民搶購

﹡臨港新片區黨工委書記朱芝松任上海市委常委

﹡逆回購８００億今年最多，利率持平，今放水７５０億

﹡深圳次輪大規模測試結束，交易額逾１８００萬人幣

﹡內媒指港口動力煤驚現千元煤，多地煤礦前貨車排長龍

﹡華為阻止瑞典５Ｇ頻譜拍賣失敗，勢被擠出當地市場

﹡中誠信下調華夏幸福展望至負面，料流動性有較大考驗

﹡永煤控股發致歉信：多渠道籌措資金，及時兌付展期債

﹡驚傳華夏幸福１１億人幣貸款逾期，股價低位跌２％

﹡寶鋼股份擬斥４０億元人幣回購公司至少４億股

﹡美國評估中國無人機風險，中方堅決反對濫用國安概念

﹡市監總局附加限制條件批准思科收購Ａｃａｃｉａ股權

﹡ＳＴ遠程表示原實控人涉背信損害上市公司利益罪被捕

﹡中汽協表示１２月汽車生產企業銷量冠亞軍為上汽、東風

﹡人行調查指四季度宏觀經濟熱度指數續升，貸款需求降

﹡貴州畢節一煤礦發生一氧化碳中毒事故，致３人遇難



《寶島快訊》﹡台股大幅收升１﹒７％台積電漲４％，雙雙創歷史新高



《其他消息》﹡林鄭稱公務員宣誓效忠理所當然，未見士氣受影響；行政長官以選舉產生較

佳，中央有誠意推動選舉

﹡梁振英倡禁雙重國籍，籲持ＢＮＯ者勿一腳踏兩船

﹡許智峯稱政府提早停發開支，中環區議員辦事處停運

﹡傳黃之鋒父母胞弟離港赴澳洲，去年底賣樓套現

﹡劉兆佳稱協商選特首機會不大，但選委會組成或有變

﹡譚耀宗稱人大常委會暫時未有香港議程

﹡方仲賢涉藏鐳射筆案１２月開審，獲准放寬宵禁令

﹡姚思榮稱若海洋公園人流足夠，租金收入將可彌補山下成本

﹡邱騰華稱海洋公園撥款是保育專款專用，強調有時限性

﹡勞顧會勞方代表促３年內完成統一法定假期

﹡金管局表示綜合利率１２月底降至０﹒２８厘；香港具優勢可成為亞太區家

族辦公室的輸紐

﹡本港最新失業率升至６﹒６％遜預期，並創１６年新高

﹡深股通額度全日用１３﹒４億元，陸股通連續十日淨流入；滬股通額度全日

用２６億元，陸股通淨流入９﹒２億



《金融論壇》﹡中銀香港（０２３８８）本港作為內地和國際的橋樑角色不變

﹡金管局表示理財通主要集中債券產品，未涉保險產品；網絡風險規管並非一

次性，未來料會續推指引

﹡陳茂波稱上半年經濟環境仍困難，冀下半年經濟漸復甦

﹡證監會表示持牌機構疫情下如常運作，不能降低合規要求

﹡港交所（００３８８）冀藉ＳＴＡＧＥ推動社會向可持續方向發展

﹡數碼港表示大灣區成跨地域金融科技創新方案最佳實驗室



《新冠肺炎》﹡本港今日新增５６宗確診個案，２３宗源頭不明

﹡油麻地佐敦檢測小區再劃核心區，強檢範圍擴至深水埗

﹡食衞局表示禁晚市堂食、２人限聚令等措施延長７天

﹡衛健委表示石家莊兩醫院防控不力，已對相關人員問責

﹡上海已為８２萬人接種新疫苗，沒嚴重不良反應通報

﹡上海將在春節前完成絕大部分重點人群的疫苗接種

﹡拜登新政府不會取消針對歐盟、英國和巴西的旅行限制

﹡菲律賓批准科興生物開展疫苗臨床試驗

﹡公務員在家工作安排延長至本月２７日

﹡東區醫院８０歲女患者病逝，累計１６４人染疫亡

﹡林鄭稱現有社交距離措施延長，農曆年宵花市有新安排；預期更多人失業，

但目前無意延長保就業計劃

﹡國際貨幣基金表示經濟前景仍存在高度不確定性

﹡梁子超建議政府考慮收緊戶外口罩令並控制商場人流

﹡傳年宵花市重開攤檔數目減半，社交距離措施延長一周

﹡警方尋回深水埗溫暖護老院失蹤院友，送往亞博檢疫

﹡許樹昌稱數據決定長者是否使用ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗

﹡柴灣曉峰樓全幢１３室單位居民均須撤離

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