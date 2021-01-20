《華爾街內望》耶倫支持推出大規模刺激方案，美股道指升１１６點

《經濟通通訊社２０日專訊》美國下任財長耶倫在國會表明支持出台龐大的財政救助方案，
幫助經濟度過衰退，美股周二（１９日）上揚。
道指升１１６點或０﹒３８％，報３０９３０點。標指漲３０點或０﹒８１％，報３７９８
點。納指升１９８點或１﹒５３％，報１３１９７點。
美國候任總統拜登上周提出１﹒９萬億美元新經濟刺激方案，市場憧憬經濟有望在大規模財
政刺激方案，以及疫苗分發推動下迅速復甦，而耶倫周二在國會表示推出一攬子大規模計劃的好
處，超過導致華府債負增加的成本。
板塊方面，經濟相關的能源股領漲，公用股、消費類股、地產股等防禦型板塊下跌。
個股方面，美國銀行上年第四季利潤超預期，主要因為釋放了部分為貸款損失預留的撥備，
不過股價先升後回跌０﹒７％。
高盛第四季利潤增長逾倍，期內交易和承銷業務再次表現亮麗，但股價亦回吐早盤漲幅，收
跌２﹒３％。Ｎｅｔｆｌｉｘ第四季付費用戶增長超預期，股價盤後漲超１１％。
通用汽車跳漲９﹒７％，公司旗下自動駕駛汽車生產商Ｃｒｕｉｓｅ表明將與微軟合作，加
快自動駕駛汽車的商業化。
波音攀升３﹒１％，加拿大日芾前表示將解除對７３７ ＭＡＸ客機近兩年的禁飛令，而歐
洲預計將於下周批准復飛。
指標十年期國債收益率持平於１﹒０９３７％。（ａｌ）
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