《華爾街內望》耶倫支持推出大規模刺激方案，美股道指升１１６點

《經濟通通訊社２０日專訊》美國下任財長耶倫在國會表明支持出台龐大的財政救助方案，

幫助經濟度過衰退，美股周二（１９日）上揚。

道指升１１６點或０﹒３８％，報３０９３０點。標指漲３０點或０﹒８１％，報３７９８

點。納指升１９８點或１﹒５３％，報１３１９７點。

美國候任總統拜登上周提出１﹒９萬億美元新經濟刺激方案，市場憧憬經濟有望在大規模財

政刺激方案，以及疫苗分發推動下迅速復甦，而耶倫周二在國會表示推出一攬子大規模計劃的好

處，超過導致華府債負增加的成本。

板塊方面，經濟相關的能源股領漲，公用股、消費類股、地產股等防禦型板塊下跌。

個股方面，美國銀行上年第四季利潤超預期，主要因為釋放了部分為貸款損失預留的撥備，

不過股價先升後回跌０﹒７％。

高盛第四季利潤增長逾倍，期內交易和承銷業務再次表現亮麗，但股價亦回吐早盤漲幅，收

跌２﹒３％。Ｎｅｔｆｌｉｘ第四季付費用戶增長超預期，股價盤後漲超１１％。

通用汽車跳漲９﹒７％，公司旗下自動駕駛汽車生產商Ｃｒｕｉｓｅ表明將與微軟合作，加

快自動駕駛汽車的商業化。

波音攀升３﹒１％，加拿大日芾前表示將解除對７３７ ＭＡＸ客機近兩年的禁飛令，而歐

洲預計將於下周批准復飛。

指標十年期國債收益率持平於１﹒０９３７％。（ａｌ）

