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即市新聞

20/01/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》請港交所（００３８８）降低數據收費

　　《運籌帷幄》看著昨天（１９日）投資者爭相入市買貨，令現貨主板市場總成交金額創出歷
史新高３０１６億元的現象，筆者更加相信散戶的買賣意欲很受市場消息、股價波動與投資氣氛
所影響。另一方面，港交所（００３８８）股價亦創出歷史新高價５２５元，當然與近期港股市
場交投量非常熾熱有關。其實，除收入與市場交投暢旺程度掛勾的相關交易費外，港交所亦向數
據使用者收取很高的數據費用。換言之，投資者於報價機上觀看港股行情時，其實券商是須代為
繳付數據費用的。對港交所而言，即使觀看港股行情的人數倍增，個人認為，這方面對港交所的
營運成本亦無大影響。鑑於目前串流數據服務的每戶月費為１２０至４００元不等，較其他主要
地區的股票市場為高，港交所應具備顯著降低收費的條件，否則只會給人繼續於獨市中賺取暴利
的形象。事實上，於１９９９年至２０１９年的２０年內，港交所於數據方面的收入激增了足足
３倍。
　　另一方面，近年流動通訊與家居Ｗｉ－Ｆｉ成為了市民日常生活的必需品，利用手機或平板
電腦上網了解港股行情、查閱股價和進行買賣者愈來愈多，程度上已接近內地股民。可惜港交所
只特別為內地投資者開設移動應用服務，讓他們每月只須付１３元，便可利用上述流動設備得到
串流報價服務，本港投資者卻至今仍未有機會享受此特殊優惠。港交所應該明白，收費水平大幅
下降，才會吸引現已每人一機的本港投資者，隨時隨地可以獲取串流報價服務，刺激他們於市場
內的買賣意欲；長遠而言，於數據方面的收入應會不跌反升。否則，於目前的情況下，因費用實
在太高，只會有很少人願意擁有個人的串流報價服務，特別是於市況轉靜後。大家可能不知道，
現時各位向市場數據供應商繳交的費用中，很大部分是市場數據供應商代港交所收取的，並非他
們自己的收入。希望港交所經過認真考慮後，接受立法會議員張華峰早前的建議，降低相關收費
。筆者認為，降低數據收費對港交所、券商、市場數據供應商與本港投資者而言，將會屬於四方
皆贏的決定。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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