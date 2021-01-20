《缸邊隨筆－石鏡泉》升９００點背後

《缸邊隨筆》昨日（１９日）恆指一度升逾９００點，是在很多人意料之外。事後諸葛，點

解。



（１）有謂是阿爺跟特朗普對著幹，阿爺護盤；



（２）有謂是買拜登會取消特朗普對國企的打壓，故及早買定；



（３）有謂是北水南下，１１天內狂買４１００億。



三個原因，筆者只認同第三個，一定是有北水來買港股啦！為何北水要買港股，原因又歸回

上述的第（１）及第（２）點。於是這就成了個捉迷藏的循環，總在上述的（１）、（２）、（

３）打轉。這個打轉，解釋不了問題，因為解題者仍是將港股與政治掛了勾。但如以「資本市場

用資本道理來解」，就可以有解。



「物理原理：水向低流

股缸原理：資向廉流」



特朗普禁制中移動（００９４１）等股，使中移動價跌，使其股息率升逾８厘，一隻年賺千

億，賺錢能力有保證的電「米」股，竟殘跌至如斯，平過地底泥，觸動了國內資金、基金的垂涎

，故就在中移動跌破４０元之日，龐大為利而來的內資，湧來港搶貨，不是托貨。



「托」帶政治目的，「搶」是為利而來。太史公司馬遷，在其史記的《貨殖列傳》中寫道，

「貴出如糞土，賤取如珠玉」，中移動夠賤，內資中的價值投資者（Ｖａｌｕｅ

ｉｎｖｅｓｔｏｒ）便「賤取如珠玉」。



除中移動價賤外，其他如中電信（００７２８）、聯通（００７６２）、中海油

（００８８３）、中芯國際（００９８１），股價亦夠賤，都成為被搶之物。由於這數隻股票都

是被特朗普打壓，故港投資者都指意阿爺托市視之，甚至嘲笑之，看你托得幾耐，但昨日的恆指

升逾９００點，就真夠耐。



假如港投資者能早聽到國內知名投資人士李蓓在其公眾號上謂：「真正的價值投資者，應現

在，賣出Ａ股，買入Ｈ股；賣出茅台；買入中移動，賣出醬油色拉油，買入中海油」，就可以把

自己的觀點角度，調校至：「股缸原理，資向廉流」的話，港投資者就可能於中移動在４０元時

，與內資搶貨了。



４０元的中移動不再了，怎好，買乜好？假如內資是沖著股價「廉」而來，則一個要審視的

，是ＡＨ股溢價。



目前ＡＨ股溢價仍在３５％以上，其中溢價超過５０％的近９０家；溢價超過３倍的有１５

家左右；溢價超逾５倍的，有ＳＴ拉夏，國聯證券（０１４５６）、復旦張江（０１３４９）；

溢價較低的有藥明康德（０２３５９）、中國平安（０２３１８）、招商銀行（０３９６８）、

金風科技（０２２０８）其溢價均不逾５％。



＊港人不識大陸炒賣風格＊



近日，經過北水大買，ＡＨ股價溢價均有所拉窄，但離歷史水平仍有一定差距，估計ＡＨ股

價溢價，是續會有所拉窄的，也就是謂，Ｈ股仍有些上升空間。



ＡＨ股中，還要加上個港股通標的，國內對基金投資於Ｈ股是有個限制。「港股通標的股票

，投資比例不可超過本基金股票資產的５０％」，只要基金持港股通股票不過這個界，國內基金

仍是可以對仍「廉」的港股，加以收集的。



內資增持港Ｈ股或港股，會帶來國內資金主導港股股價，對內資的投資或炒賣格，港投資者

未必能認識清楚，要簡單講就是２０１５年國內股市大時代，國內股民的一句話：撐死膽大的，

嚇死膽小的。此中可以是風險極高的，因為國內股市，是常見迭連Ｎ天漲停，或迭連Ｎ天跌停。



昨日Ａ股跌，港股狂升又如何？看，之前不就是講了，要沽出Ａ股買Ｈ股，要沽出茅台買中

移動。所以昨日Ａ股跌，茅台跌，也是合理的。



國泰君安認為，當前Ａ股市場已出現藍籌泡沫，因此南下策略的重要性得以凸顯，看來港股

遲早也要泡沫下了，故各位在膽大之餘，還宜小心，日日看成交，堅信：



「魚缸無水，魚難養；有水搵水，無水散水。」



祝大家膽大心細，賺翻天。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

