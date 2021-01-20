耶倫放鴿且人行再放水，港股半日升７６點收２９７１８續逾年半高

《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美國參議院召開聽證會，審議有關前聯儲局主席耶倫的財

政部長提名，耶倫表示目前利率處於歷史低位，目前明智做法就是採取重大行動，並呼籲聯邦政

府頒布大規模刺激經濟措施，美股三大指數高收。港股開報２９７９４點升１５２點。人行繼昨

日（１９日）結束小額逆回購模式，今日再作更大額度放水，進行的２８００億元人民幣７天期

逆回購中標利率持平，為２﹒２％。單日逆回購操作量創近四個月新高，且為人行連續第４６日

開展逆回購。未幾，Ａ股反彈，港股隨Ａ股繼續高歌猛進，半日一度高見２９９８４點飆３４２

續創逾２０個月高位，直逼三萬關。科技股、醫藥股及賭股為領漲板塊，其後，升幅收窄，加上

金融股、種子電訊股級石油股回吐，最終港股半日收報２９７１８點，升７６點或升０﹒２６％

，主板成交１５８８﹒８０億元。國企指數報１１８２２點，升８７點或升０﹒７５％。恆生科

技指數報９６５２點，升２７８點或升２﹒９７％。

Ａ股方面，上證綜合指數報３５６６點，升不足１點，成交２４５７﹒３３億元人民幣。深

證成份指數報１５１３６點，升１３２點或升０﹒８８％，成交３３２７﹒４７億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）升２﹒６％，報６７２元；友邦（０１２９９）跌３﹒２

１％，報１０５﹒４元；匯控（００００５）跌１﹒１４％，報４３﹒３元；中移動（００９４

１）跌１﹒６％，報４９﹒１元；港交所（００３８８）升１﹒８％，報５１０元。

重點藍籌方面，料全年盈轉虧４８億元的港鐵（０００６６）跌３﹒４３％，報４３﹒７元

。



＊美團獲摩通升六成七目標，半日飆逾６％破頂＊



大市向好科技繼續有炒作。獲摩通調高美團（０３６９０）目標升六成七至４５０元，股價

升６﹒３９％，報３６２﹒８元破頂；小米（０１８１０）升１﹒４３％，報３１﹒８５元；阿

里巴巴（０９９８８）升２﹒２９％，報２４９﹒８元；京東健康（０６６１８）飊８﹒９９％

，報１６１﹒２元；阿里健康（００２４１）升１０﹒０２％，報２５﹒８元。

Ｓｍａｒｔｋａｒｍａ分析師Ｂｒｉａｎ Ｆｒｅｉｔａｓ預計，於２月９日ＭＳＣＩ將進

行季度評估，中國指數或納入明源雲（００９０９）和微盟（０２０１３），刺激Ｓａａｓ板塊

繼續急飆。微盟升６﹒９８％，報２３﹒７５元；明源雲（００９０９）升６﹒３９％，報５４

﹒１５元；中國有贊（０８０８３）升９﹒１２％，報３﹒８３元；金軟（０３８８８）升３﹒

７８％，報６１﹒８元；中軟國際（００３５４）升３﹒９４％，報９﹒５元。

工信部近日提出開展新一輪新能源汽車下鄉活動，汽車及相關股普遍反彈。耐世特（０１３

１６）升１１﹒５５％，報１２﹒９４元；五菱（００３０５）升９﹒８％，報２﹒８元；吉利

控股與騰訊共同開發無人駕駛系統，吉利汽車（００１７５）升３﹒９１％，報３３﹒２５元；

長汽（０２３３３）升１﹒６５％，報２７﹒６５元；比亞迪（０１２１１）升４﹒５３％，報

２４４﹒６元。



＊醫療相關股有炒作，康龍化成彈９％創新高＊



醫療相關股本日大放異彩。ＣＲＯ公司普遍獲花旗首予買入評級，康龍化成（０３７５９）

升９﹒０９％，報１５６元；藥明（０２２６９）升３﹒０７％，報１１４﹒２元；藥明康德（

０２３５９）升５﹒７％，報１７９﹒９元；泰格醫藥（０３３４７）升２﹒８２％，報１８６

﹒１元。

生科股亦有炒作。公佈旗下新型腫瘤免疫治療新藥藥效的康方生物（０９９２６）升１１﹒

５３％，報５５﹒１５元；信達生物（０１８０１）升７﹒７９％，報１０４﹒５元。

醫療設備股見反彈，愛康（０１７８９）升８﹒２％，報１５﹒０４元；春立醫療（０１８

５８）升５﹒５９％，報２２﹒６５元；康基醫療（０９９９７）升６﹒７３％，報１４﹒５８

元；沛嘉醫療（０９９９６）升６﹒３６％，報２９﹒２５元。

雖然瑞信削今年澳門賭收預測約一成四，惟賭股普遍造好。銀娛（０００２７）升２﹒８７

％，報６０﹒８５元；金沙（０１９２８）升２﹒７５％，報３１﹒７５元；澳博（００８８０

）升１﹒７４％，報８﹒７８元；永利澳門（０１１２８）升１﹒７８％，報１２﹒５６元。

金融股普遍回吐，拖累大市升幅。平保（０２３１８）跌１﹒６２％，報９９﹒９５元；中

銀（０２３８８）跌１﹒４２％，報２４﹒２５元；建行（００９３９）跌１﹒２８％，報６﹒

１８元；國壽（０２６２８）跌０﹒３３％，報１７﹒８８元。（ｋｓ）

