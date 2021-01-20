耶倫放鴿且人行再放水，港股半日升７６點收２９７１８續逾年半高

《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美國參議院召開聽證會，審議有關前聯儲局主席耶倫的財
政部長提名，耶倫表示目前利率處於歷史低位，目前明智做法就是採取重大行動，並呼籲聯邦政
府頒布大規模刺激經濟措施，美股三大指數高收。港股開報２９７９４點升１５２點。人行繼昨
日（１９日）結束小額逆回購模式，今日再作更大額度放水，進行的２８００億元人民幣７天期
逆回購中標利率持平，為２﹒２％。單日逆回購操作量創近四個月新高，且為人行連續第４６日
開展逆回購。未幾，Ａ股反彈，港股隨Ａ股繼續高歌猛進，半日一度高見２９９８４點飆３４２
續創逾２０個月高位，直逼三萬關。科技股、醫藥股及賭股為領漲板塊，其後，升幅收窄，加上
金融股、種子電訊股級石油股回吐，最終港股半日收報２９７１８點，升７６點或升０﹒２６％
，主板成交１５８８﹒８０億元。國企指數報１１８２２點，升８７點或升０﹒７５％。恆生科
技指數報９６５２點，升２７８點或升２﹒９７％。
Ａ股方面，上證綜合指數報３５６６點，升不足１點，成交２４５７﹒３３億元人民幣。深
證成份指數報１５１３６點，升１３２點或升０﹒８８％，成交３３２７﹒４７億元人民幣。
重磅股方面，騰訊（００７００）升２﹒６％，報６７２元；友邦（０１２９９）跌３﹒２
１％，報１０５﹒４元；匯控（００００５）跌１﹒１４％，報４３﹒３元；中移動（００９４
１）跌１﹒６％，報４９﹒１元；港交所（００３８８）升１﹒８％，報５１０元。
重點藍籌方面，料全年盈轉虧４８億元的港鐵（０００６６）跌３﹒４３％，報４３﹒７元
。
＊美團獲摩通升六成七目標，半日飆逾６％破頂＊
大市向好科技繼續有炒作。獲摩通調高美團（０３６９０）目標升六成七至４５０元，股價
升６﹒３９％，報３６２﹒８元破頂；小米（０１８１０）升１﹒４３％，報３１﹒８５元；阿
里巴巴（０９９８８）升２﹒２９％，報２４９﹒８元；京東健康（０６６１８）飊８﹒９９％
，報１６１﹒２元；阿里健康（００２４１）升１０﹒０２％，報２５﹒８元。
Ｓｍａｒｔｋａｒｍａ分析師Ｂｒｉａｎ Ｆｒｅｉｔａｓ預計，於２月９日ＭＳＣＩ將進
行季度評估，中國指數或納入明源雲（００９０９）和微盟（０２０１３），刺激Ｓａａｓ板塊
繼續急飆。微盟升６﹒９８％，報２３﹒７５元；明源雲（００９０９）升６﹒３９％，報５４
﹒１５元；中國有贊（０８０８３）升９﹒１２％，報３﹒８３元；金軟（０３８８８）升３﹒
７８％，報６１﹒８元；中軟國際（００３５４）升３﹒９４％，報９﹒５元。
工信部近日提出開展新一輪新能源汽車下鄉活動，汽車及相關股普遍反彈。耐世特（０１３
１６）升１１﹒５５％，報１２﹒９４元；五菱（００３０５）升９﹒８％，報２﹒８元；吉利
控股與騰訊共同開發無人駕駛系統，吉利汽車（００１７５）升３﹒９１％，報３３﹒２５元；
長汽（０２３３３）升１﹒６５％，報２７﹒６５元；比亞迪（０１２１１）升４﹒５３％，報
２４４﹒６元。
＊醫療相關股有炒作，康龍化成彈９％創新高＊
醫療相關股本日大放異彩。ＣＲＯ公司普遍獲花旗首予買入評級，康龍化成（０３７５９）
升９﹒０９％，報１５６元；藥明（０２２６９）升３﹒０７％，報１１４﹒２元；藥明康德（
０２３５９）升５﹒７％，報１７９﹒９元；泰格醫藥（０３３４７）升２﹒８２％，報１８６
﹒１元。
生科股亦有炒作。公佈旗下新型腫瘤免疫治療新藥藥效的康方生物（０９９２６）升１１﹒
５３％，報５５﹒１５元；信達生物（０１８０１）升７﹒７９％，報１０４﹒５元。
醫療設備股見反彈，愛康（０１７８９）升８﹒２％，報１５﹒０４元；春立醫療（０１８
５８）升５﹒５９％，報２２﹒６５元；康基醫療（０９９９７）升６﹒７３％，報１４﹒５８
元；沛嘉醫療（０９９９６）升６﹒３６％，報２９﹒２５元。
雖然瑞信削今年澳門賭收預測約一成四，惟賭股普遍造好。銀娛（０００２７）升２﹒８７
％，報６０﹒８５元；金沙（０１９２８）升２﹒７５％，報３１﹒７５元；澳博（００８８０
）升１﹒７４％，報８﹒７８元；永利澳門（０１１２８）升１﹒７８％，報１２﹒５６元。
金融股普遍回吐，拖累大市升幅。平保（０２３１８）跌１﹒６２％，報９９﹒９５元；中
銀（０２３８８）跌１﹒４２％，報２４﹒２５元；建行（００９３９）跌１﹒２８％，報６﹒
１８元；國壽（０２６２８）跌０﹒３３％，報１７﹒８８元。（ｋｓ）
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