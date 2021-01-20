【企業盈警】智傲料去年虧損擴至１０１０萬，手遊收益減少

《經濟通通訊社２０日專訊》智傲（０８２８２）公布，截至去年１２月３１日止年度的未

經審核管理帳目作出初步評估，預期２０２０財政年度錄得虧損淨額約１０１０萬元，而上年同

期則錄得虧損淨額約２００萬元。預期虧損淨額增加主要歸因集團經授權及自主或共同研發手機

遊戲收益貢獻減少３６％及確認無形資產的減值虧損所致。

該公司年度業績預期將於年３月底前刊發。（ｋｓ）

