現代牧業（０１１１７）折讓１２％配股，淨籌１５﹒５億元

《經濟通通訊社２０日專訊》現代牧業（０１１１７）公布，以折讓約１２﹒０９％每股２

﹒４元配售６﹒５億股，佔擴大股本９﹒１４％。預期配售股份將配售予不少於六名承配人。

配售事項所得款項總額約１５﹒５２億元，用於基礎建設開發及擴展畜群規模、潛在併購及

一般營運資金。（ｋｓ）

