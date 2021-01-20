《國企紅籌》上海電氣：私有化上海集優今日撤銷上市地位

《經濟通通訊社２０日專訊》上海電氣（０２７２７）（滬：６０１７２７）及上海集優（

０２３４５）聯合公布，通過私有化上海集優，合併生效後，上海集優今日撤銷在聯交所的上市

地位。

支付註銷價的支票將於本周五（２９日）或之前，寄予上海集優股東。（ｋｉ）

