港股高開１５２點報２９７９４，國指漲１３２點，科指揚１１８點

《經濟通通訊社２０日專訊》美國議會審議前聯儲局主席就任財政部長提名，隔晚美股三大

指數高開高收，亞洲股市今早繼續向好，首爾指數升１２點，台北加權指數漲６２點，港股今早

持續造好，吉利（００１７５）開發無人駕駛系統，消息刺激股價漲近７％為最佳藍籌；科技股

持續造好，騰訊（００７００）漲逾２％，美團（０３６９０）抽升逾１％；另外港鐵（０００

６６）料全年盈轉虧４８億元，股價低開逾２﹒２％。恆生指數開報２９７９４，升１５２點或

升０﹒５１％，主板成交９２﹒９６億元。國企指數報１１８６７，升１３２點或升１﹒１３％

。恆生科技指數報９４９３，升１１８點或升１﹒２７％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒０３％，報４３﹒３５元；港交所（００３８８）

跌０﹒１％，報５００﹒５元；騰訊（００７００）升２﹒４４％，報６７１元；建行（００９

３９）升０﹒４８％，報６﹒２９元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅３﹒６２％。友邦

（０１２９９）跌０﹒４６％，報１０８﹒４元；美團（０３６９０）升１﹒４７％，報３４６

元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１２﹒４８％。阿里巴巴（０９９８８）升０﹒４１

％，報２４５﹒２元，以現價計，該股暫連升６日，累計升幅１１﹒４５％。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利（００１７５） ３４﹒２０元 升６﹒８８％

中海外（００６８８） １９﹒４４元 升３﹒５１％

申洲（０２３１３） １５７﹒９０元 升２﹒５３％

騰訊（００７００） ６７１﹒００元 升２﹒４４％

平保（０２３１８） １０３﹒６０元 升１﹒９７％

中移動（００９４１） ５０﹒７５元 升１﹒７０％

瑞聲（０２０１８） ４７﹒７０元 升１﹒４９％

中石化（００３８６） ４﹒１４元 升１﹒４７％

美團（０３６９０） ３４６﹒００元 升１﹒４７％

國壽（０２６２８） １８﹒１４元 升１﹒１１％

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科指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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微盟（０２０１３） ２３﹒１０元 升４﹒０５％

中芯（００９８１） ３０﹒５０元 升３﹒０４％

阿里健康（００２４１） ２４﹒１５元 升２﹒９９％

丘鈦（０１４７８） １７﹒４８元 升２﹒９４％

新東方在線（０１７９７） ２４﹒５０元 升２﹒７３％

貓眼（０１８９６） １３﹒１６元 升２﹒４９％

ＡＳＭ（００５２２） １１９﹒９０元 升２﹒４８％

騰訊（００７００） ６７１﹒００元 升２﹒４４％

鴻騰（０６０８８） ２﹒９４元 升２﹒４４％

網易（０９９９９） １７１﹒２０元 升２﹒２１％

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（ｕｌ）

