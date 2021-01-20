《盤後部署》港股超買或需整固，３００００點關阻力大

《經濟通通訊社２０日專訊》拜登將於本港時間今晚１１時宣誓就任美國第４６任總統。隔

晚美國參議院審議有關前聯儲局主席耶倫的財政部長提名，耶倫表示目前利率處於歷史低位，呼

籲聯邦政府頒布大規模刺激經濟措施，美股三大指數高收。港股今日延續上日升勢，惟升幅已有

所放緩。恆指開報２９７９４點升１５２點。人行再作大額度放水，單日逆回購操作量創近四個

月新高；同時一年和五年期以上ＬＰＲ利率符預期不變；Ａ股受惠反彈，港股亦繼續向上，最高

見過２９９９３點升３５１點，未能一舉突破三萬關。板塊方面，銀保監推出今年人身保險產品

負面清單，友邦（０１２９９）隨內險股向下；新能源汽車下鄉活動將有更多優惠政策出台，車

股抽升；新經濟股繼續造好，馬雲通過視象形式露臉，雖未能評估他身處地方，阿里系仍全線向

上，阿里巴巴（０９９８８）最多升過１０﹒６％。

恆指收報２９９６２點，升３２０點或１﹒０８％，主板成交３００２﹒７６億元回落

０﹒４％。國指收報１１９４９，升２１５點或１﹒８３％。科指連續第三日破頂，報９８８５

點，升５１０點或５﹒４４％，以全日最高位收市。



＊觀望拜登對華強立場，中國半年來首度增持美債＊



美國候任總統拜登早前已宣布，將推動總值１﹒９萬億美元新紓困方案。耶倫認為，聯邦政

府提供援助措施在現時環境下尤其重要，並且是實現穩定性的最佳解決方案。而目前的低利率環

境，是實施財政開支、刺激經濟的基礎，政府必須有重大舉措。她相信拜登並不希望對企業加稅

。同時會考慮發行５０年期美國國債，又認為聯儲局的低利率政策可能會持續很長時間。她續稱

，應該由市場決定匯率，反對其他國家通過操縱匯率來獲得好處。

目前市場觀望拜登班底上場後，對華強硬立場會否改變。

美國財政部公布，去年１１月外資買入美國國債總值９６﹒４６億美元，期內外資持有美債

連續４個月減少，至７﹒０５萬億美元。不過，中國所持美國國債總值則增加９０億美元，至１

﹒０６３萬億美元，是６個月來首次。



＊北水流入減少兩成，投資者可沽出部分持倉＊



港股連日上試三萬點關不果，北水全日淨流入２０６﹒３１億元減少２１％。恆指現時９日

ＲＳＩ逾９２，達嚴重超買，建議投資者可沽出部分持倉獲利，但不建議造淡。大市阻力位暫於

３００００點，後市或需短暫整固。現時牛證重貨區於２８４００至２８４９９點，街貨量近

１２﹒５％，惟復甦概念仍為主流，大戶成功衝擊大市殺牛機會較微。

另外，本月有多隻美股公布去年第四季業績，包括摩根士丹利、美國運通、蘋果公司、微軟

等，若然北水流入速度繼續放緩，市場焦點可能會轉向觀察美股業績，屆時美期波動性或對港股

有較大影響。

留意２月１１日（星期四）至２月１７日（星期三）農曆新年假期Ａ股休市共７日，部分內

地散戶有機會在新年前一段時間先獲利離場，以徊避資金過夜風險。若然投資者現時盤中股份多

有斬獲，大可先做好規劃，安排分批沽出的先後次序。（ｎｓ）

