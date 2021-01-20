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20/01/2021 08:24

【大國博弈】耶倫等拜登新政府官員暗示將沿用對華強硬路線

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國候任總統拜登提名的內閣官員周二（１９日）都紛紛暗示
，新政府將沿用部分現任總統特朗普的對華強硬政策。
　　當中下任美國財長耶倫在國會提名確認聽證會上指，美國準備動用所有手段，應對中國傾銷
產品、設置貿易壁壘、非法補貼企業等行為。
　　她又指中國顯然是美國最重要的戰略競爭對手，故未來將尋求與盟友合作，而不是單打獨鬥
解決中國問題，而制裁將在很大程度上仍然是財政部的重要手段。
　　美國下任國務卿布林肯更表明，特朗普對中國採取更強硬的態度是正確的決定，不過不能同
意他所有做法。中國毫無疑問對美國構成重大挑戰，不過目前有建立針對中國政策的強大基礎。
　　他又指中國在國家主席習近平領導下的放棄了數十年年來「韜光養晦」的戰略，更堅定表明
尋求成為世界上領先的國家。
　　他亦同意特朗普政府有關「中國鎮壓新疆維吾爾族和其他少數民族是種族滅絕」的說法，故
美國應禁止進口新疆生產的商品，並禁止向參與侵犯人權行為的公司出口。
　　美國下任國家情報總監海恩斯亦直言，將優先把更多的資源投入到應對中國方面，以應對中
國特別自信和咄咄逼人的表現，並希望利用情報進一步支持打擊中國不公平、非法、挑釁、脅迫
的行動，以及侵犯人權行為的工作。
　　不過美國私募基金百仕通主席蘇世民最新在亞洲金融論壇表示，新一屆美國政府將對中國採
取更溫和基調，並預計兩國的緊張關係將有所緩和，中美兩國以及全球的利益始終有很多重疊的
地方。

＊特朗普希望下屆政府取得成功＊

　　美國現屆總統特朗普最新發布錄音講話，表明希望下屆政府可能取得成功，祈禱新政府將維
持美國安全與繁榮，但完全沒有提到拜登。
　　不過他直言在準備將權力移交給新政府之際，「我們」開始的運動才剛剛開始，並花費大量
時間宣傳現屆政府功不可沒，包括達成中東和平協議、對中國採取激進立場、建立「史上最偉大
經濟體」，並強調自己是幾十年來沒有發動過新戰爭的首位美國總統。
　　現任美國國務卿蓬佩奧周二亦再次批評中國在新疆對維吾爾人，以及其他少數民族的鎮壓是
種族滅絕。他又直言新疆存在絕育、無限期拘禁和強迫勞動，並呼籲有關司法機關追究負責人士
的責任。（ａｌ）（ｚｚ）

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