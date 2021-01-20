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20/01/2021 11:51

【拜登當選】傳特朗普與助手討論成立新黨派事宜，或稱「愛國黨」

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據《華爾街日報》引述知情人士報道指，美國總統特朗普已與
助手討論組建新黨派的事宜，新黨派或稱為「愛國黨」（Ｐａｔｒｉｏｔ　Ｐａｒｔｙ）。
（ａｌ）

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