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20/01/2021 11:56

【大國博奕】特朗普簽署命令，要求美企保留ＩａａＳ產品交易紀錄

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國總統特朗普最新簽署行政命令，命令授權華府有權要求企
業保留基礎設施即服務（ＩａａＳ）產品的交易紀錄，並需要核實獲得產品的人員或企業身份，
而為了進一步防範基於網絡的惡意活動，必要時可限制部分外國企業獲取產品。
　　ＩａａＳ主要涉及提供雲計算基礎架構，包括伺服器、存儲、網絡和作業系統。（ａｌ）

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