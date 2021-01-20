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即市新聞

20/01/2021 17:14

《台股攻略－馮偉明》萬六點得而復失，台股險守１５８００點關口

　　《台股攻略》台股今早（２０日）以１５９３４點高開，更一度衝上萬六點，惟觸及萬六點
後獲利盤湧現，拖累指數掉頭下跌，加上台期結算及台灣本土疫情令大市跌勢加劇，最低曾跌穿
１５８００點關口。加權指數今日最終收１５８０６點，跌７１點，成交金額則急升至４１４８
億元（新台幣．下同），險守１５８００點關口。
　　台積電持續強勢，中段曾升至６５０元高位，終場收６４７元，升２０元，再創歷史新高。
聯電ＡＤＲ股價昨晚於美股市場飆升近１４％，早段曾升至接近５５元，惟台期結算令其跌幅擴
大至１﹒７％，收５２﹒１０元，跌０﹒９０元。大立光、鴻海及聯發科同樣報跌，分別收
２７９０元、１１４﹒５０元及８７２元，跌９０元、０﹒５０元及７元。電子權值股下跌亦拖
累ＩＣ設計股表現，敦泰電子跌停收市，收９８﹒６０元，失守百元關口；驊訊亦同步跌停，而
矽統、天鈺、凌陽、威盛、聯詠、揚智及原相等跌勢沉重。台灣本土新冠肺炎疫情加劇，刺激防
疫概念股造好。口罩股恆大、康那香及美德醫療─ＤＲ均升至漲停，而毛寶、永日、瑞基、亞諾
法及ＡＢＣ─ＫＹ亦成為資金追捧對象。
　　台股市場依然資金充裕，市場追逐新能源汽車及防疫概念股，惟短線已走勢過熱，投資者高
追需提防回落風險。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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