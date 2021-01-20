《窩輪豪情－梁業豪》穿頭破腳

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、

工業、與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現

為港交所（００３８８）、美團（０３６９０）與石藥集團（０１０９３），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選港鐵（０００６６）、周大福（０１９２９）與中國燃氣（００３８４）。

進入早市中段後，恆指期貨曾高見２９９６１，但淡友大戶於３００００心理關口前入市反

擊。價位曾一度跌回，陰陽燭小時圖上呈現「穿頭破腳」利好轉向形態。筆者會大膽假設全日高

位已經出現，好友暫宜多作退守。中長線投資者應已依計劃於早市中段前完成將組合持貨量下調

至７５％水平附近的行動，筆者昨天（１９日）起已多次透過不同社交平台提醒各位入市行動。

於最近的升浪中，相信大部分讀者朋友都錄得很好的投資成績；接著下來，我們的目標為於短期

調整過後將組合盈利進一步推高。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

