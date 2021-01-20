《談國論企－黎偉成》消費品零售上月份提質五連升

《談國論企》中國社會消費品零售總額於２０２０年月１２月份同比續升，連同７至１１月

份形成五連升，特別是限額以上單位的升級類商品售快增，充分顯示國家防控新冠狀肺炎

ＣＯＶＩＤ－１９疫情達效，而精準實施的全面復工復產復商復市，促就業穩收入，使消費者增

加和提升購物層面。中央積極推行的需求側加供給側政策，強化內需，可俏看零售業前景。



＊消費升級類商品暢銷乃良佳現象＊



據中國國家統計局發布的最新資料顯示，社會消費品零售總額於２０２０年１２月份達

４﹒０５６６萬億元的同比增４﹒６％，即使較１１月份３﹒９５１４萬億的５％升幅低０﹒４

個百分點，惟此數已是全年第二大升幅的月份，和結合１０月份３﹒８５７６萬億元升４﹒３％

、９月份３﹒３５７１萬億元增３﹒３％和８月份３﹒３５７１萬億元升０﹒５％，形成五連升

，更止住年初７連跌之況，使１－１２月份累計３９﹒１９８１萬億元同比減幅收窄為

３﹒９％，而１－２月份受困惡疫大減２０﹒５％，可見以消費品零售為主的內需於下半年有顯

提升，對經濟發展有十分良性拉動作用。

社會消費品零售的幾乎所有主要商品項目，都有不同程度增長或改善，特別是（一）消費升

級類商品，銷情普見明顯好轉，尤其是（Ｉ）化妝品類銷售額於１２月份達３２４億元同比增長

９％，即使增幅低於１１月份５１１億元同比增長３２﹒３％，但２０２０年全年累計３４００

億元的增幅仍達９﹒５％，相當接近雙位水平，反映出化妝品的銷售情況日益壯旺；而此項於１

－２月份則減銷１４﹒１％。

需要指出者，為化妝品暢銷，反映出居民的收入和生活開始回穩，上班及外出活動回復頻仍

，願意多花點錢美容護膚。

難得的是（ＩＩ）金銀珠寶類，於１２月份的銷售額２８９億元同比增長１１﹒６％，即使

較１１月份２５８億元的２４﹒８％增幅為低，卻仍成六連升，止住而６月份１９３億元減

６﹒８％，使２０２０年全年累計２３７６１元同比減幅收窄至４﹒７％，比１－１１月份的６

﹒６％跌收窄１﹒９個百分點。金價處升後高位，大媽仍然樂此不疲地買金，屬相對良性消費投

資啟示。

還有（ＩＩＩ）汽車，銷售額於２０２０年１２月份達４８７１億元同比增長６﹒４％，亦

低於１１月份４０１７億元所增１１﹒８％、１０月份３７０８億元增１２％、９月份３８６６

億元增１１﹒２％、８月份３４１３億元增１１﹒３％和７月份３３６８億元增１２﹒３％，乃

因購車者待汽車生產商推出新一年的車款，但創六連升，使全年累計３﹒９４１４萬億元的同比

減幅１﹒８％，低於１－１１月份的２﹒８％。由是可見，惡疫基本受控和工業復產、商業恢復

過作凡好幾個月，居民生活逐步回復常態，抑壓多時的換車、購車潛在力量會陸續釋放出來。

凡此，可見居民對貴價甚至奢侈品等消費升級類別的商品，需求轉殷，佳象也。

再看（二）民生所需的零售銷售項目，亦幾乎全面增銷，如（１）糧油、食品類零售銷售於

１２月份達１５２５億元同比增長略放緩至８﹒２％，使全年累計１﹒５２８３萬億元增

９﹒９％，與疫情最惡劣時期的３月份跌１９﹒２％；以及（２）日用品於１２月份銷售額達

６６１億元，同比增長８％，１－１２月份累計６，５０４億元增幅達７﹒５％，皆意味居民對

日常生活所需的物資需求，在任何時期都相當強烈。是之為民生。

至於（三）餐飲業於１２月份的銷售額４９５０億元同比增０﹒４％，全年３﹒９５億元減

１６﹒６％。此乃佳象，因為居民至今仍然不敢貿然大舉外出用餐，寧願叫外賣或留在家中自己

燒菜，當然對防控甚至阻斷惡疫有良性的影響。



＊實物商品網上零售續增佔比四分一＊



更重要的，是（四）網上零售保持快速發展。全國網上零售額於２０２０年全年１１﹒７６

萬億元同比增長１０﹒９％，其中實物商品網上零售全年達９﹒７５９萬億元同比增長

１４﹒８％，屬穩定高增長，於整體社會消費品零售總額佔比達２４﹒９％，即四分之一，十分

明顯表明網上實物零售廣為居民認同、接受和使用，乃相當良好的社會消費品零售銷售的發展趨

勢。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

