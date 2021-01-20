《異動股》阿里巴巴報復式升逾８％破百天線，馬雲視頻現身講話

《經濟通通訊社２０日專訊》阿里巴巴（０９９８８）午後升勢擴大，現價升８﹒２７％，

報２６４﹒４元，成功突破百天線（２６４﹒４４０元）水平。以現價計，該股暫連升６日，累

計升幅２０﹒１８％。該股成交約５２３４萬股，涉資１３３﹒２８億元。現盤中高見２６４﹒

４元創１個月新高。

自從去年１１月螞蟻集團ＩＰＯ臨門一腳被叫停後，阿里巴巴創始人馬雲一直未曾公開露面

，到了今日臘八節，馬雲終於首度現身，通過視頻連線，與全國１００名鄉村教師「雲」見面，

並發表線上講話。

阿里系股份亦隨阿里巴巴揚升，包括阿里巴巴（０９９８８）升８﹒２７％，報２６４﹒４

元，以現價計，該股暫連升６日，累計升幅２０﹒１８％。阿里健康（００２４１）升１４﹒０

７％，報２６﹒７５元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２０﹒５％。阿里影業（０１０

６０）升３％，報１﹒０３元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒１％。雲鋒（００３

７６）升２﹒３１％，報３﹒１元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒０３％。

現時，恆生指數報２９８２１點，升１７９點或升０﹒６１％，主板成交１９４４﹒９９億

元。國企指數報１１８７６點，升１４２點或升１﹒２２％。恆生科技指數報９７５２點，升３

７８點或升４﹒０３％。

即月期指新報２９８２９，升２１５點，高水７點。即月國指期貨報１１８６８，升１４４

點，低水９點。即月科指期貨新報９７６６，升３５８點，２５１８張。

上證綜合指數報３５６８點，升２點或升０﹒０７％，成交２９２１﹒３４億元人民幣。

深證成份指數報１５１５２點，升１４８點或升０﹒９９％，成交３８９９﹒６６億元人民

幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２６４﹒４０元 升 ８﹒２７％

阿里健康（００２４１） ２６﹒７５元 升１４﹒０７％

阿里影業（０１０６０） １﹒０３元 升 ３﹒００％

雲鋒 （００３７６） ３﹒１０元 升 ２﹒３１％

亞博 （０８２７９） ０﹒２６元 升 ４﹒００％

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（ｊｃ）

