《異動股》阿里巴巴報復式升逾８％破百天線，馬雲視頻現身講話

《經濟通通訊社２０日專訊》阿里巴巴（０９９８８）午後升勢擴大，現價升８﹒２７％，
報２６４﹒４元，成功突破百天線（２６４﹒４４０元）水平。以現價計，該股暫連升６日，累
計升幅２０﹒１８％。該股成交約５２３４萬股，涉資１３３﹒２８億元。現盤中高見２６４﹒
４元創１個月新高。
自從去年１１月螞蟻集團ＩＰＯ臨門一腳被叫停後，阿里巴巴創始人馬雲一直未曾公開露面
，到了今日臘八節，馬雲終於首度現身，通過視頻連線，與全國１００名鄉村教師「雲」見面，
並發表線上講話。
阿里系股份亦隨阿里巴巴揚升，包括阿里巴巴（０９９８８）升８﹒２７％，報２６４﹒４
元，以現價計，該股暫連升６日，累計升幅２０﹒１８％。阿里健康（００２４１）升１４﹒０
７％，報２６﹒７５元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２０﹒５％。阿里影業（０１０
６０）升３％，報１﹒０３元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒１％。雲鋒（００３
７６）升２﹒３１％，報３﹒１元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒０３％。
現時，恆生指數報２９８２１點，升１７９點或升０﹒６１％，主板成交１９４４﹒９９億
元。國企指數報１１８７６點，升１４２點或升１﹒２２％。恆生科技指數報９７５２點，升３
７８點或升４﹒０３％。
即月期指新報２９８２９，升２１５點，高水７點。即月國指期貨報１１８６８，升１４４
點，低水９點。即月科指期貨新報９７６６，升３５８點，２５１８張。
上證綜合指數報３５６８點，升２點或升０﹒０７％，成交２９２１﹒３４億元人民幣。
深證成份指數報１５１５２點，升１４８點或升０﹒９９％，成交３８９９﹒６６億元人民
幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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阿里巴巴（０９９８８） ２６４﹒４０元 升 ８﹒２７％
阿里健康（００２４１） ２６﹒７５元 升１４﹒０７％
阿里影業（０１０６０） １﹒０３元 升 ３﹒００％
雲鋒 （００３７６） ３﹒１０元 升 ２﹒３１％
亞博 （０８２７９） ０﹒２６元 升 ４﹒００％
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（ｊｃ）
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