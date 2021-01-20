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即市新聞

20/01/2021 13:45

《異動股》阿里巴巴報復式升逾８％破百天線，馬雲視頻現身講話

　　《經濟通通訊社２０日專訊》阿里巴巴（０９９８８）午後升勢擴大，現價升８﹒２７％，
報２６４﹒４元，成功突破百天線（２６４﹒４４０元）水平。以現價計，該股暫連升６日，累
計升幅２０﹒１８％。該股成交約５２３４萬股，涉資１３３﹒２８億元。現盤中高見２６４﹒
４元創１個月新高。
　　自從去年１１月螞蟻集團ＩＰＯ臨門一腳被叫停後，阿里巴巴創始人馬雲一直未曾公開露面
，到了今日臘八節，馬雲終於首度現身，通過視頻連線，與全國１００名鄉村教師「雲」見面，
並發表線上講話。
　　阿里系股份亦隨阿里巴巴揚升，包括阿里巴巴（０９９８８）升８﹒２７％，報２６４﹒４
元，以現價計，該股暫連升６日，累計升幅２０﹒１８％。阿里健康（００２４１）升１４﹒０
７％，報２６﹒７５元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２０﹒５％。阿里影業（０１０
６０）升３％，報１﹒０３元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒１％。雲鋒（００３
７６）升２﹒３１％，報３﹒１元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒０３％。
　　現時，恆生指數報２９８２１點，升１７９點或升０﹒６１％，主板成交１９４４﹒９９億
元。國企指數報１１８７６點，升１４２點或升１﹒２２％。恆生科技指數報９７５２點，升３
７８點或升４﹒０３％。
　　即月期指新報２９８２９，升２１５點，高水７點。即月國指期貨報１１８６８，升１４４
點，低水９點。即月科指期貨新報９７６６，升３５８點，２５１８張。
　　上證綜合指數報３５６８點，升２點或升０﹒０７％，成交２９２１﹒３４億元人民幣。
　　深證成份指數報１５１５２點，升１４８點或升０﹒９９％，成交３８９９﹒６６億元人民
幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴（０９９８８）　２６４﹒４０元　　　升　８﹒２７％
　　阿里健康（００２４１）　　２６﹒７５元　　　升１４﹒０７％
　　阿里影業（０１０６０）　　　１﹒０３元　　　升　３﹒００％
　　雲鋒　　（００３７６）　　　３﹒１０元　　　升　２﹒３１％
　　亞博　　（０８２７９）　　　０﹒２６元　　　升　４﹒００％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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