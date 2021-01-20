《午市前瞻》北水支持下大市氣氛良好，恒指短期料可上三萬大關

《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美國參議院召開聽證會，審議有關前聯儲局主席耶倫的財

政部長提名，耶倫表示目前利率處於歷史低位，目前明智做法就是採取重大行動，並呼籲聯邦政

府頒布大規模刺激經濟措施，美股三大指數高收。港股開報２９７９４點升１５２點。人行繼昨

日（１９日）結束小額逆回購模式，今日再作更大額度放水，進行的２８００億元人民幣７天期

逆回購中標利率持平，為２﹒２％。單日逆回購操作量創近四個月新高，且為人行連續第４６日

開展逆回購。未幾，Ａ股反彈，港股隨Ａ股繼續高歌猛進，半日一度高見２９９８４點飆３４２

續創逾２０個月高位，直逼三萬關。科技股、醫藥股及賭股為領漲板塊，其後，升幅收窄，加上

金融股、種子電訊股級石油股回吐，最終港股半日收報２９７１８點，升７６點或升０﹒２６％

，主板成交１５８８﹒８０億元。國企指數報１１８２２點，升８７點或升０﹒７５％。恆生科

技指數報９６５２點，升２７８點或升２﹒９７％。

Ａ股方面，上證綜合指數報３５６６點，升不足１點，成交２４５７﹒３３億元人民幣。深

證成份指數報１５１３６點，升１３２點或升０﹒８８％，成交３３２７﹒４７億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）升２﹒６％，報６７２元；友邦（０１２９９）跌３﹒２

１％，報１０５﹒４元；匯控（００００５）跌１﹒１４％，報４３﹒３元；中移動（００９４

１）跌１﹒６％，報４９﹒１元；港交所（００３８８）升１﹒８％，報５１０元。

重點藍籌方面，料全年盈轉虧４８億元的港鐵（０００６６）跌３﹒４３％，報４３﹒７元

。



＊美團獲摩通升六成七目標，半日飆逾６％破頂＊



大市向好科技繼續有炒作。獲摩通調高美團（０３６９０）目標升六成七至４５０元，股價

升６﹒３９％，報３６２﹒８元破頂；小米（０１８１０）升１﹒４３％，報３１﹒８５元；阿

里巴巴（０９９８８）升２﹒２９％，報２４９﹒８元；京東健康（０６６１８）飊８﹒９９％

，報１６１﹒２元；阿里健康（００２４１）升１０﹒０２％，報２５﹒８元。

Ｓｍａｒｔｋａｒｍａ分析師Ｂｒｉａｎ Ｆｒｅｉｔａｓ預計，於２月９日ＭＳＣＩ將進

行季度評估，中國指數或納入明源雲（００９０９）和微盟（０２０１３），刺激Ｓａａｓ板塊

繼續急飆。微盟升６﹒９８％，報２３﹒７５元；明源雲（００９０９）升６﹒３９％，報５４

﹒１５元；中國有贊（０８０８３）升９﹒１２％，報３﹒８３元；金軟（０３８８８）升３﹒

７８％，報６１﹒８元；中軟國際（００３５４）升３﹒９４％，報９﹒５元。

工信部近日提出開展新一輪新能源汽車下鄉活動，汽車及相關股普遍反彈。耐世特（０１３

１６）升１１﹒５５％，報１２﹒９４元；五菱（００３０５）升９﹒８％，報２﹒８元；吉利

控股與騰訊共同開發無人駕駛系統，吉利汽車（００１７５）升３﹒９１％，報３３﹒２５元；

長汽（０２３３３）升１﹒６５％，報２７﹒６５元；比亞迪（０１２１１）升４﹒５３％，報

２４４﹒６元。



＊醫療相關股有炒作，康龍化成彈９％創新高＊



醫療相關股本日大放異彩。ＣＲＯ公司普遍獲花旗首予買入評級，康龍化成（０３７５９）

升９﹒０９％，報１５６元；藥明（０２２６９）升３﹒０７％，報１１４﹒２元；藥明康德（

０２３５９）升５﹒７％，報１７９﹒９元；泰格醫藥（０３３４７）升２﹒８２％，報１８６

﹒１元。

生科股亦有炒作。公佈旗下新型腫瘤免疫治療新藥藥效的康方生物（０９９２６）升１１﹒

５３％，報５５﹒１５元；信達生物（０１８０１）升７﹒７９％，報１０４﹒５元。

醫療設備股見反彈，愛康（０１７８９）升８﹒２％，報１５﹒０４元；春立醫療（０１８

５８）升５﹒５９％，報２２﹒６５元；康基醫療（０９９９７）升６﹒７３％，報１４﹒５８

元；沛嘉醫療（０９９９６）升６﹒３６％，報２９﹒２５元。

雖然瑞信削今年澳門賭收預測約一成四，惟賭股普遍造好。銀娛（０００２７）升２﹒８７

％，報６０﹒８５元；金沙（０１９２８）升２﹒７５％，報３１﹒７５元；澳博（００８８０

）升１﹒７４％，報８﹒７８元；永利澳門（０１１２８）升１﹒７８％，報１２﹒５６元。

金融股普遍回吐，拖累大市升幅。平保（０２３１８）跌１﹒６２％，報９９﹒９５元；中

銀（０２３８８）跌１﹒４２％，報２４﹒２５元；建行（００９３９）跌１﹒２８％，報６﹒

１８元；國壽（０２６２８）跌０﹒３３％，報１７﹒８８元。



＊譚朗蔚：看好長汽及比亞迪＊



人行放水加上北水淨流入，大市交投氣氛良好，恆指連升多日，今早再上試三萬點。富昌證

券聯席董事譚朗蔚向《經濟通通訊社》表示，預期恆指短期可上三萬大關。他稱近日部分板塊見

超買，投資者在高位入市需對此多加注意，同時留意獲利機會。他認為大市短期支持位為２９０

００點。

譚朗蔚表示，現時汽車板塊跑嬴大市，該板塊持續上漲一段時間現見整固，當中他看好長汽

及比亞迪，指兩者均有銷售數據支撐，仍有再升潛力。另外，他認為吉利現價仍高，有貨可繼續

持有，未有貨者可等整固後企穩約３１元入市。（ｋｉ、ｋｓ）

