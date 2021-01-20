《美元走勢－羅明立》若突破１﹒３７２０，英鎊或可上試１﹒３８

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０３﹒９３ １０３﹒７１ １０３﹒７５

歐元╱美元 １﹒２１５８ １﹒２１２７ １﹒２１５５

英鎊╱美元 １﹒３６７１ １﹒３６５０ １﹒３６６５

美元╱瑞郎 ０﹒８８８７ ０﹒８８７０ ０﹒８８７５

美元╱港元 ７﹒７５２４ ７﹒７５１２ ７﹒７５１５

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《美元走勢》美國候任總統拜登將於今日（２０日）正式就職，結束特朗普時代。在嚴密防

控下，估計就職典禮將順利進行。日前耶倫表示不會以弱美元增加競爭力的言論未能延續對美元

的支持，５０天線的９１發揮正常阻力作用，美匯指數回落至９０﹒３０，非美貨幣全面回升，

留意８９﹒８０的支持。

目前歐洲地區新冠疫情仍然嚴峻，歐洲每日新增確診人數居高不下。歐盟希望各成員國夏季

前必須完成７０％人口的疫苗接種。但疫苗的推廣速度緩慢，多個歐盟國家接收到的疫苗數量遠

低於預期，令人質疑是否能如期完成接種計畫，並對歐元區的經濟復甦步伐產生憂慮。另一方面

，有消息引援歐盟委員會政策草案報道，歐盟已制定去美元化的計劃，減少對美元的依賴。將在

金融市場上促進歐元的使用，增強歐元的全球作用，有助歐元反彈。歐元兌美元在５０天線附近

的１﹒２０５０位置有不錯支持，關注能否重上１﹒２２。英鎊表現更為強勁，再次接近

１﹒３７的重要阻力，若突破１﹒３７２０，即時可能上試１﹒３８。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１５０ １﹒２０１０ １﹒２２００

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３６８０ １﹒３５５０ １﹒３７２０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

