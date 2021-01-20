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即市新聞

20/01/2021 16:47

《美元走勢－羅明立》若突破１﹒３７２０，英鎊或可上試１﹒３８

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０３﹒９３　　　１０３﹒７１　　　１０３﹒７５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１５８　　　１﹒２１２７　　　１﹒２１５５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３６７１　　　１﹒３６５０　　　１﹒３６６５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８８８７　　　０﹒８８７０　　　０﹒８８７５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５２４　　　７﹒７５１２　　　７﹒７５１５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國候任總統拜登將於今日（２０日）正式就職，結束特朗普時代。在嚴密防
控下，估計就職典禮將順利進行。日前耶倫表示不會以弱美元增加競爭力的言論未能延續對美元
的支持，５０天線的９１發揮正常阻力作用，美匯指數回落至９０﹒３０，非美貨幣全面回升，
留意８９﹒８０的支持。
　　目前歐洲地區新冠疫情仍然嚴峻，歐洲每日新增確診人數居高不下。歐盟希望各成員國夏季
前必須完成７０％人口的疫苗接種。但疫苗的推廣速度緩慢，多個歐盟國家接收到的疫苗數量遠
低於預期，令人質疑是否能如期完成接種計畫，並對歐元區的經濟復甦步伐產生憂慮。另一方面
，有消息引援歐盟委員會政策草案報道，歐盟已制定去美元化的計劃，減少對美元的依賴。將在
金融市場上促進歐元的使用，增強歐元的全球作用，有助歐元反彈。歐元兌美元在５０天線附近
的１﹒２０５０位置有不錯支持，關注能否重上１﹒２２。英鎊表現更為強勁，再次接近
１﹒３７的重要阻力，若突破１﹒３７２０，即時可能上試１﹒３８。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１５０　　　１﹒２０１０　　　１﹒２２００
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３６８０　　　１﹒３５５０　　　１﹒３７２０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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