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即市新聞

20/01/2021 09:03

【新冠肺炎】年宵復辦花農批朝令夕改，無視業界處境

　　年宵市場「翻生」，但要縮小規模及加強防疫措施，有花農批評當局朝令夕改，無視業界真
正處境。
　　強記花園老闆李永強表示，今年已準備過萬棵年花及年桔應市，心血是無價，原本在大埔及
葵涌兩個年宵市場共投得１４檔賣花，檔位亦屬相連，現時要重新抽籤，每個場地最多亦只可取
得３檔，擔心檔位位置會不佳，但為方便多年熟客到場買花，都會碰碰運氣。《香港經濟日報》

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