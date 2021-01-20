【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院８８歲確診女病人離世，累計１６６人死亡

《經濟通通訊社２０日專訊》本港再多一名長者感染新型肺炎後死亡，本港至今累計死亡個

案有１６６宗。

瑪嘉烈醫院發言人公布，一名有長期病患的８８歲女病人（個案編號：８７４１），於去年

１２月２９日因發燒被送往瑪嘉烈醫院，確診感染２０１９冠狀病毒病。病人病情其後惡化，延

至昨晚１０時０３分離世。（ｂｉ）

