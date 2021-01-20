【中概焦點】傳阿里持股的百世集團考慮出售股份，惟百世否認售股

《經濟通通訊社２０日專訊》據《路透》引述知情人士指，鑒於股價表現不佳，阿里巴巴
（０９９８８）持股的百世集團在戰略評估之際考慮將公司出售，並已要求財務顧問探索不同的
選項。百世發言人回應指沒有考慮出售，並指集團ＣＥＯ周韶寧不計劃出售股份；而阿里巴巴則
表示信息不實，但未作進一步說明。
阿里巴巴持有百世集團３３％權益；而周韶寧則持有公司１１％股份。（ｃｗ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|中國故事20/01/2021
《神州經脈》全年FDI規模創新高 人行放水逾月大惟成交跌一成
|財經熱話20/01/2021
【內房追落後】大市暢旺內房股反彈空間大 譚朗蔚:薦買旭輝萬科
|板塊分析20/01/2021
傳邀友邦猛將加盟 中國太保勢後來居上
|板塊分析20/01/2021
奶粉第一股 中國飛鶴展翅飛翔
|剖析天下20/01/2021
「藍色浪潮」促通脹預期升溫 美股後市炒甚麼板塊？
|剖析天下20/01/2021
行動管制令無礙 大馬經濟復甦
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰