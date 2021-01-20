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即市新聞

20/01/2021 17:29

【中概焦點】傳阿里持股的百世集團考慮出售股份，惟百世否認售股

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據《路透》引述知情人士指，鑒於股價表現不佳，阿里巴巴
（０９９８８）持股的百世集團在戰略評估之際考慮將公司出售，並已要求財務顧問探索不同的
選項。百世發言人回應指沒有考慮出售，並指集團ＣＥＯ周韶寧不計劃出售股份；而阿里巴巴則
表示信息不實，但未作進一步說明。
　　阿里巴巴持有百世集團３３％權益；而周韶寧則持有公司１１％股份。（ｃｗ）

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