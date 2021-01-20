郵儲行獲「股神」愛將李祿增持８３５４萬股，涉資４﹒４７億元

《經濟通通訊社２０日專訊》「股神」巴菲特愛將李祿透過旗下喜馬拉雅資本再度增持郵儲
銀行（０１６５８）。據港交所權益披露顯示，喜馬拉雅資本於上周五（１５日），以每股平均
價５﹒３４７９元，增持８３５４﹒４萬股，涉資４﹒４７億元。
增持後，喜馬拉雅資本於郵儲銀行的持股量由６％增至６﹒４２％。（ｂｉ）
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