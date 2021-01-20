  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/01/2021 19:30

《再戰明天》歐洲央行議息，美國公布首次申請失業救濟金人數

　　《經濟通通訊社２０日專訊》明日（２１日）歐洲央行議息，美國公布首次申請失業救濟金
人數。

＊歐洲央行議息＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，歐洲央行管理委員會舉行貨幣政策會議並召開新聞發布會。

＊美國公布首次申請失業救濟金人數＊

　　在數據方面，本港時間明早（２１日）８：３０ａｍ，澳洲公布１２月失業率，料由
６﹒８％下滑至６﹒７％，就業人口變動料由９萬跌至５萬。
　　４：３０ｐｍ，香港公布１２月綜合消費物價指數，年率跌幅料由０﹒２％擴闊至０﹒３％
。８：４５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料維持於０％不變。歐洲央行存款授信額度利率料
維持於負０﹒５％。
　　９：３０ｐｍ，美國公布１２月建築許可，月率料由５﹒９％跌至滑１﹒８％。美國１２月
新屋動工料由１５４﹒７萬上升至１５６萬；月率料由１﹒２％降至０﹒８％。首次申請失業救
濟金人數料由９６﹒５萬降至９３﹒５萬；連續申請失業救濟金人數料由５２７﹒１萬上升至
５３０萬。１１：００ｐｍ，歐元區公布１月消費者信心指數，跌幅料由１３﹒９擴大至１５。

＊鈞濠開股東特別大會＊

　　在本港，明日，鈞濠集團（００１１５）開股東特別大會。（ｈｏ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事20/01/2021
《神州經脈》全年FDI規模創新高　人行放水逾月大惟成交跌一成
財經熱話20/01/2021
【內房追落後】大市暢旺內房股反彈空間大　譚朗蔚:薦買旭輝萬科
板塊分析20/01/2021
傳邀友邦猛將加盟　中國太保勢後來居上
板塊分析20/01/2021
奶粉第一股　中國飛鶴展翅飛翔
剖析天下20/01/2021
「藍色浪潮」促通脹預期升溫　美股後市炒甚麼板塊？
剖析天下20/01/2021
行動管制令無礙　大馬經濟復甦
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet 健康】賞 Pacific Coffee健康杯

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>