《再戰明天》歐洲央行議息，美國公布首次申請失業救濟金人數

《經濟通通訊社２０日專訊》明日（２１日）歐洲央行議息，美國公布首次申請失業救濟金
人數。
＊歐洲央行議息＊
在外圍重要經濟活動上，明日，歐洲央行管理委員會舉行貨幣政策會議並召開新聞發布會。
＊美國公布首次申請失業救濟金人數＊
在數據方面，本港時間明早（２１日）８：３０ａｍ，澳洲公布１２月失業率，料由
６﹒８％下滑至６﹒７％，就業人口變動料由９萬跌至５萬。
４：３０ｐｍ，香港公布１２月綜合消費物價指數，年率跌幅料由０﹒２％擴闊至０﹒３％
。８：４５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料維持於０％不變。歐洲央行存款授信額度利率料
維持於負０﹒５％。
９：３０ｐｍ，美國公布１２月建築許可，月率料由５﹒９％跌至滑１﹒８％。美國１２月
新屋動工料由１５４﹒７萬上升至１５６萬；月率料由１﹒２％降至０﹒８％。首次申請失業救
濟金人數料由９６﹒５萬降至９３﹒５萬；連續申請失業救濟金人數料由５２７﹒１萬上升至
５３０萬。１１：００ｐｍ，歐元區公布１月消費者信心指數，跌幅料由１３﹒９擴大至１５。
＊鈞濠開股東特別大會＊
在本港，明日，鈞濠集團（００１１５）開股東特別大會。（ｈｏ）
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