《再戰明天》歐洲央行議息，美國公布首次申請失業救濟金人數

《經濟通通訊社２０日專訊》明日（２１日）歐洲央行議息，美國公布首次申請失業救濟金

人數。



＊歐洲央行議息＊



在外圍重要經濟活動上，明日，歐洲央行管理委員會舉行貨幣政策會議並召開新聞發布會。



＊美國公布首次申請失業救濟金人數＊



在數據方面，本港時間明早（２１日）８：３０ａｍ，澳洲公布１２月失業率，料由

６﹒８％下滑至６﹒７％，就業人口變動料由９萬跌至５萬。

４：３０ｐｍ，香港公布１２月綜合消費物價指數，年率跌幅料由０﹒２％擴闊至０﹒３％

。８：４５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料維持於０％不變。歐洲央行存款授信額度利率料

維持於負０﹒５％。

９：３０ｐｍ，美國公布１２月建築許可，月率料由５﹒９％跌至滑１﹒８％。美國１２月

新屋動工料由１５４﹒７萬上升至１５６萬；月率料由１﹒２％降至０﹒８％。首次申請失業救

濟金人數料由９６﹒５萬降至９３﹒５萬；連續申請失業救濟金人數料由５２７﹒１萬上升至

５３０萬。１１：００ｐｍ，歐元區公布１月消費者信心指數，跌幅料由１３﹒９擴大至１５。



＊鈞濠開股東特別大會＊



在本港，明日，鈞濠集團（００１１５）開股東特別大會。（ｈｏ）

