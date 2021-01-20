【預算前瞻】會計師公會料本財年港府錄赤字３４８０億元

《經濟通通訊社２０日專訊》香港會計師公會今日發表預算案前瞻，香港會計師公會會長鄭

中正於網上發布會表示，公會預期香港政府於２０２０－２０２１財政年度錄赤字３４８０億元

，較政府預期的財政赤字為高，並預期本財年港府錄整體財政收入為４６１９億元，當中賣地收

入錄５６８億元，支出錄８０９９億元，料期內港府財政儲備錄８１２０億元，相當於１２個月

支出。

他指出，香港政府稅基狹窄，過份依賴直接稅收，但賣地收入不斷減少，經常性開支卻不斷

增加，今年更高達５０００億元，亦提及現時香港面對眾多挑戰，包括新冠疫情所帶的經濟影響

、失業率高企等，在公共財政方面，亦有潛在結構性赤字及稅基狹窄等。另外，香港稅制發展滯

後，未能及時追上國際稅務變化，例如ＢＥＰＳ ２﹒０的準備較被動，利得稅的扣減條款未能

配合成為知識產權中心的政策目標等。

會計師公會建議，政府帶頭創造就業機會，繼續為聘請大學畢業生的僱主提供工資補貼，亦

應作出具針對性的紓困措施，提供消費補貼，如向市民派發消費券，鼓勵市民消費，支援酒店及

賓館作遙距辦公及檢疫隔離用途，並建議向有需要的學童提供網上學習補貼。（ｂｎ）

