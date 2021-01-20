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20/01/2021 13:28

【預算前瞻】會計師公會建議將繳稅限期延期３個月，提供稅務扣減

　　《經濟通通訊社２０日專訊》香港會計師公會今日發表預算案前瞻，香港會計師公會財政預
算案建議委員會召集人楊澤志於網上發佈會表示，公會建議在短期方面，減低市民及納稅人的現
金壓力，建議政府延續現有有條件豁免分期繳稅附加費的安排，以及把繳稅限期延期３個月，雖
然今年未有盈餘，建議政府繼續為每個納稅人個案提供寬減上限為３萬元。
　　他續指，而在薪俸稅方面，建議對個人免稅額作出適當的調整，並為遙距工作及學習提供稅
務扣減，並提供租金扣稅的安排，上限每年１０萬元，並建議政府就業主向租戶減免提供
２００％的加計扣除等，又指政府可考慮在未來１－２個課稅年度實施，以減低長遠對庫房產生
的壓力。

＊建議擴大無形資產相關費用扣稅範圍＊

　　他表示，在中期方面，建議簡化研發費用稅務優惠規定，擴大無形資產相關費用的扣稅範圍
，有利香港成為知識產權資產中心，又指政府應加快與主要貿易夥伴簽訂避免雙重徵稅協議，並
修改現有的稅務條例，加入與非稅收協定管轄區的單邊海外稅收抵免條款，長期方面，政府應全
面評估稅收制度及檢討現有公共財務收入來源。
　　被問及未來何時進行加稅，他表示，公會希望政府去研究擴闊稅基，但並不代表希望加稅，
他指加稅等事項政府需作出全面的研究及評估，讓社會討論後待有共識等程序需時。
　　公會指出，儘管受疫情影響，經濟合作與發展組織就「侵蝕稅基及轉移利潤２﹒０」的國際
稅收改革２０２０年亦取得進展。就此，香港稅制很可能需要作出相應調整。香港作為一個低稅
率地區，必須確保能按相關規則徵收「補充稅」。（ｂｎ）

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