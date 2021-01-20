莎莎第三財季整體營業額跌３６﹒４％，港澳同店銷售挫４５﹒５％

《經濟通通訊社２０日專訊》莎莎國際（００１７８）公布，由２０２０年１０月１日至

１２月３１日止第三季度，集團整體零售及批發業務營業額按年下跌３６﹒４％至９﹒３８億元

，跌幅有所收窄，受多項因素影響，包括香港特區核心市場在上一個財政年度基數較低，減輕了

按年銷售表現的壓力，加上澳門特區受惠於通關後內地訪客人次回升，以及電子商貿業務及中國

內地業務錄得增長。按季而言，集團第三季整體營業額較第二季上升３４﹒８％。

公司表示，在香港及澳門特區，第三財季的零售及批發營業額按年下跌４８﹒８％，按季則

上升３５﹒６％，而港澳同店銷售第三財季則按年跌４５﹒５％。按季銷售表現持續改善，主要

是由澳門特區帶動，當地政府由去年８月逐步重新開放中國部份城市旅遊簽注，並於９月底全面

恢復至全國，帶動內地客的交易宗數及銷售大幅反彈，加上澳門特區政府刺激本地消費的措施奏

效，澳門特區的第三季零售銷售按季回升１２２﹒５％，而按年跌幅則由第二季的７２﹒９％收

窄至第三季的４５％。

公司指，在中國內地，集團持續按計劃開設新店，期內店舖總數淨增長６間。雖然個別城市

出現新冠肺炎的零星爆發，影響鄰近店舖的表現，但中國內地的零售業務仍能在第三財季錄得

１５﹒６％的按年增長，主要因為零售網絡擴張，以及同店銷售增長１﹒９％。至於馬來西亞市

場則仍然受到新冠肺炎疫情影響較大，第三季銷售按年跌３８﹒５％。

另外，集團截至去年１２月底止首９個月，集團整體零售及批發業務營業額按年跌

５４﹒３％至２２﹒２４億元，當中港澳市場零售及批發營業額按年跌６４﹒１％，而港澳同店

銷售則按年挫６０﹒４％。（ｂｎ）

