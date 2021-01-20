【新冠肺炎】許樹昌：確診數字短期難回落至低水平，不宜放寬措施

《經濟通通訊社２０日專訊》政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港確
診個案近日持續在中至高雙位數徘徊，加上政府擴大檢測，他估計，確診數字短時間內難以回落
至低水平，呼籲市民在農曆新年期間減少聚會。
政府昨日宣布復辦花市，許樹昌認為，花農準備了一年，若果取消的確影響很大，現時是折
衷方案，相信減少花市攤檔限制人流，已經可以減低風險。不過，許樹昌認為，目前難以放寬其
他防疫措施，擔心一旦放寬措施，長假期期間很容易導致大爆發，指現時仍有不少源頭不明個案
，社區仍不安全。
對於政府擴大指定區域檢測範圍到深水埗區一帶，許樹昌認同說，深水埗大多為舊樓，當中
有不少劏房，空氣流動差，喉管接駁未必合規格，令疫情爆發風險大增。至於需不需要配合禁足
令，他認為，強迫居民留在空氣不流通或衛生情況欠佳的居所，或更增加感染風險。他期望當局
盡快完成檢測工作，找出感染個案。
＊何栢良：社區傳播仍活躍＊
港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，目前新型冠狀病毒的社區傳播仍然非常活躍，指第
四波疫情發展至今，本地感染個案已佔整體疫情的一半，而過去１４日的源頭不明個案超過
２１０宗，遍布全港１８區，有兩成病例由病發到確診都超過７日，顯示疫情仍未改善，呼籲市
民提高警覺。
對於政府復辦花市，何栢良形容是「彈出彈入」，他建議場內加設更多洗手間，減低病毒傳
播風險。（ｈｙ）
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