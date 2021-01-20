【修例風暴】英大狀受輿論壓力拒出庭，律政司：已委聘另一名律師

《經濟通通訊社２０日專訊》律政司早前成功聘得「外援」英國御用大律師Ｄａｖｉｄ

Ｐｅｒｒｙ來港，為八．一八反修例大型未經批准集會案出戰，涉案被告包括壹傳媒

（００２８２）創辦人黎智英與民主黨創黨主席李柱銘等民主派人士，惹起英國政客及法律界人

士高調向Ｐｅｒｒｙ施壓及譴責。英國外相藍韜文批評Ｐｅｒｒｙ「唯利是圖」，前英國外相聶

偉敬直指，案件屬「政治檢控」，促請Ｐｅｒｒｙ憑良心拒絕受聘。

律政司今日發聲明指，由於Ｐｅｒｒｙ不斷受到來自英國社會的壓力和批評，當中有一些片

面的批評將案件與國安法混為一談，Ｐｅｒｒｙ對有關壓力及豁免強制檢疫的安排表示關注，並

指出審訊在沒有他的情況下應如期進行。基於公眾利益及審訊日期臨近，律政司已委聘另一名律

師如期處理案件的檢控工作。

律政司指，由於相關案件已進入司法程序，基於「迴避待決案件」的法律原則，任何人不應

對案件作出評論，亦不應作出毫無根據的揣測。所有不公和失實的指控，以圖損害和詆譭獨立的

刑事司法制度，律政司必定會強烈反駁。（ｈｙ）（ｚｚ）

