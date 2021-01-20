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20/01/2021 15:27

【香港政情】鄭若驊批評外媒偏頗攻擊英御用大狀，將盡力促進法治

　　《經濟通通訊社２０日專訊》律政司更換處理壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英、民主黨
創黨主席李柱銘等８人被控組織和參與未經批准集結案件的主控官。律政司司長鄭若驊下午見記
者時表示，新委聘的律師是本地律師，但因案件已進入司法程序，按慣例不便透露有關律師的身
份。她驚訝原本委聘英國御用大律師Ｄａｖｉｄ　Ｐｅｒｒｙ接下案件後引起的社會關注，批評
英國媒體對Ｄａｖｉｄ　Ｐｅｒｒｙ作出偏頗不公平的攻擊。

＊勿低估外國壓力＊

　　鄭若驊又指，因為案情複雜，聘請外國律師Ｄａｖｉｄ　Ｐｅｒｒｙ代表律政司來港處理案
件做法合理，該項申請亦已獲得大律師公會的批准。她希望大家不要低估外國壓力，又稱律政司
會盡最大能力守住《基本法》第６３條，促進法治和司法公義。
　　律政司此前表示，原本委聘英國御用大律師Ｄａｖｉｄ　Ｐｅｒｒｙ處理該宗案件的檢控工
作，但不斷有來自英國社會的壓力和批評，針對Ｄａｖｉｄ　Ｐｅｒｒｙ參與今次案件，部分片
面的批評更將案件與《港區國安法》混為一談，Ｄａｖｉｄ　Ｐｅｒｒｙ對有關壓力和豁免檢疫
安排表示關注，並指審訊在沒有他的情況下應如期進行，基於公眾利益及審訊日期臨近，律政司
已委聘另一名律師，如期處理案件的檢控工作。（ｈｙ）（ｚｚ）

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